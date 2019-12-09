Последние новости рубрики Общество
17 декабря 2019 14:01  [22] Компания "Металлоптторг" приняла участие в благотворительной акции "Ёлка Ангела"
17 декабря 2019 13:21  [72] Кстовский НПЗ работает в штатном режиме, нормы ПДК не превышены, - пресс-служба
17 декабря 2019 12:58  [99] Количество школ и детсадов, закрытых на карантин по ОРВИ, увеличилось незначительно
17 декабря 2019 12:43  [95] Елочные базары будут работать в семи районах Нижнего Новгорода
17 декабря 2019 12:27  [84] "Санитарная авиация вдвое перевыполнила план", - Глеб Никитин
17 декабря 2019 09:45  [424] Житель Дзержинска заплатил штраф за распространение интимных фото бывшей девушки
17 декабря 2019 09:19  [130] Нижегородский водоканал принял участие в проекте "Школа ЖКХ" для студентов
16 декабря 2019 18:57  [436] "Вифлеемский Огонь" доставят в Нижний Новгород 23 декабря
16 декабря 2019 18:38  [259] Нижегородская область использовала почти 100% федсредств на борьбу с болезнями системы кровообращения
16 декабря 2019 18:02  [272] "Все тротуары и дороги главы районов должны проверить своими ногами и без коньков!" - Глеб Никитин
Общество

Компания "Металлоптторг" приняла участие в благотворительной акции "Ёлка Ангела"

17 декабря 2019 14:01  [22] Общество

Фото: отдел по связям с общественностью компании Металлоптторга

Сотрудники компании "Металлоптторг" приняли участие в благотворительной акции "Ёлка Ангела". Об этом сообщает отдел по связям с общественностью "Металлоптторга".

Организаторами акции выступили компания "Металлоптторг" и социальный фонд "Доброе сердце". Акция "Ёлка Ангела" направлена на помощь малоимущим и нуждающимся людям, а также детям из неблагополучных семей.

Узнав об этой акции, компания "Металлоптторг" сразу же решила присоединиться к доброму делу. На протяжении нескольких дней сотрудники организации приносили вещи для взрослых, игрушки и сладкие подарки для детей. Партнеры компании тоже не остались равнодушными и приняли активное участие в сборе вещей.

"Наша компания всегда готова оказать помощь тем, кто оказался в сложной ситуации. Мы рады видеть счастливые глаза людей, чью жизнь смогли сделать немного лучше, - поделилась эмоциями директор по связям с общественностью Анастасия Климчук. - Благодарим фонд за организацию такого важного мероприятия и помощь нуждающимся людям. В наступающем Новом году желаем добра, удачи, и пусть радости в глазах детей и тех, кому вы помогаете, станет ещё больше".

Посетив фонд социальной помощи "Доброе сердце" сотрудники компании "Металлоптторг" передали одежду, подарки и пожелали добра в наступающем Новом году.

"Мы очень рады знакомству с компанией "Металлоптторг" и бесконечно благодарны за оказанную помощь и ответственное отношение к организации сбора вещей и игрушек, – поблагодарил организатор фонда социальной помощи "Доброе сердце" Алексей Пономарёв. - Каждый, кто принял участие в акции "Ёлка Ангела", сделал чуточку счастливее тех людей, которые так нуждаются во внимании".

Компания "Металлоптторг" постоянно участвует в различных добрых делах и помогает детским домам, пенсионерам и ветеранам.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Акции
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph