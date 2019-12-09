Компания "Металлоптторг" приняла участие в благотворительной акции "Ёлка Ангела"

Фото:
Сотрудники компании "Металлоптторг" приняли участие в благотворительной акции "Ёлка Ангела". Об этом сообщает отдел по связям с общественностью "Металлоптторга".
Организаторами акции выступили компания "Металлоптторг" и социальный фонд "Доброе сердце". Акция "Ёлка Ангела" направлена на помощь малоимущим и нуждающимся людям, а также детям из неблагополучных семей.
Узнав об этой акции, компания "Металлоптторг" сразу же решила присоединиться к доброму делу. На протяжении нескольких дней сотрудники организации приносили вещи для взрослых, игрушки и сладкие подарки для детей. Партнеры компании тоже не остались равнодушными и приняли активное участие в сборе вещей.
"Наша компания всегда готова оказать помощь тем, кто оказался в сложной ситуации. Мы рады видеть счастливые глаза людей, чью жизнь смогли сделать немного лучше, - поделилась эмоциями директор по связям с общественностью Анастасия Климчук. - Благодарим фонд за организацию такого важного мероприятия и помощь нуждающимся людям. В наступающем Новом году желаем добра, удачи, и пусть радости в глазах детей и тех, кому вы помогаете, станет ещё больше".
Посетив фонд социальной помощи "Доброе сердце" сотрудники компании "Металлоптторг" передали одежду, подарки и пожелали добра в наступающем Новом году.
"Мы очень рады знакомству с компанией "Металлоптторг" и бесконечно благодарны за оказанную помощь и ответственное отношение к организации сбора вещей и игрушек, – поблагодарил организатор фонда социальной помощи "Доброе сердце" Алексей Пономарёв. - Каждый, кто принял участие в акции "Ёлка Ангела", сделал чуточку счастливее тех людей, которые так нуждаются во внимании".
Компания "Металлоптторг" постоянно участвует в различных добрых делах и помогает детским домам, пенсионерам и ветеранам.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+