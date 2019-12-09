Компания "Металлоптторг" приняла участие в благотворительной акции "Ёлка Ангела" Общество

Фото: отдел по связям с общественностью компании Металлоптторга

Сотрудники компании "Металлоптторг" приняли участие в благотворительной акции "Ёлка Ангела". Об этом сообщает отдел по связям с общественностью "Металлоптторга".



Организаторами акции выступили компания "Металлоптторг" и социальный фонд "Доброе сердце". Акция "Ёлка Ангела" направлена на помощь малоимущим и нуждающимся людям, а также детям из неблагополучных семей.

Узнав об этой акции, компания "Металлоптторг" сразу же решила присоединиться к доброму делу. На протяжении нескольких дней сотрудники организации приносили вещи для взрослых, игрушки и сладкие подарки для детей. Партнеры компании тоже не остались равнодушными и приняли активное участие в сборе вещей.

"Наша компания всегда готова оказать помощь тем, кто оказался в сложной ситуации. Мы рады видеть счастливые глаза людей, чью жизнь смогли сделать немного лучше, - поделилась эмоциями директор по связям с общественностью Анастасия Климчук. - Благодарим фонд за организацию такого важного мероприятия и помощь нуждающимся людям. В наступающем Новом году желаем добра, удачи, и пусть радости в глазах детей и тех, кому вы помогаете, станет ещё больше".

Посетив фонд социальной помощи "Доброе сердце" сотрудники компании "Металлоптторг" передали одежду, подарки и пожелали добра в наступающем Новом году.

"Мы очень рады знакомству с компанией "Металлоптторг" и бесконечно благодарны за оказанную помощь и ответственное отношение к организации сбора вещей и игрушек, – поблагодарил организатор фонда социальной помощи "Доброе сердце" Алексей Пономарёв. - Каждый, кто принял участие в акции "Ёлка Ангела", сделал чуточку счастливее тех людей, которые так нуждаются во внимании".

Компания "Металлоптторг" постоянно участвует в различных добрых делах и помогает детским домам, пенсионерам и ветеранам.