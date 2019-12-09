Последние новости рубрики Общество
17 декабря 2019 15:21  [38] Все ремонтно-восстановительные работы в д.19 на пр.Ленина выполнены, - ГЖИ
17 декабря 2019 15:11  [46] "Транспневматика" в Первомайске превысила нормы выбросов аммиака в 100 раз
17 декабря 2019 14:51  [419] Доследственная проверка организована после отравления рабочих в Кстовском районе
17 декабря 2019 14:47  [63] Новогодние праздничные мероприятия проходят в ТЦ "Муравей"
17 декабря 2019 14:01  [77] Компания "Металлоптторг" приняла участие в благотворительной акции "Ёлка Ангела"
17 декабря 2019 13:21  [149] Кстовский НПЗ работает в штатном режиме, нормы ПДК не превышены, - пресс-служба
17 декабря 2019 12:58  [171] Количество школ и детсадов, закрытых на карантин по ОРВИ, увеличилось незначительно
17 декабря 2019 12:43  [112] Елочные базары будут работать в семи районах Нижнего Новгорода
17 декабря 2019 12:27  [100] "Санитарная авиация вдвое перевыполнила план", - Глеб Никитин
17 декабря 2019 09:45  [449] Житель Дзержинска заплатил штраф за распространение интимных фото бывшей девушки
Общество

Новогодние праздничные мероприятия проходят в ТЦ "Муравей"

17 декабря 2019 14:47  [63] Общество

Фото: Кинокомпания "Союз Маринс Групп"

Новогодние праздничные мероприятия проходят в ТЦ "Муравей". Об этом сообщает отдел по связям с общественностью торгового центра.

"Рождественская распродажа, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, праздничные шоу и новая сказочная фотозона – так ТЦ "Муравей" радует своих покупателей перед Новым годом. Уже открыта сезонная ярмарка елок, теплых шапок и рукавичек, украшений и гирлянд. Десятки магазинов подготовили широкий ассортимент товаров и услуг по специальным новогодним ценам", - говорится в сообщении.

Кроме того, 14, 15, 21, 22, 28, 29 и 30 декабря с 14:00 до 16:00 покупателей торгового центра будут встречать Дед Мороз и Снегурочка. Детям они вручат вкусные подарки за подготовленное стихотворение или песню на новогоднюю тематику.

На пятом этаже торгового центра создана новая тематическая фотозона и праздничные инсталляции по мотивам рождественской сказки "Щелкунчик". Посетители могут бесплатно сделать снимки у новогодней елки, погреться у камина, а также поиграть с большим Щелкунчиком. Именно на этой фотозоне 21, 22, 28 и 29 декабря будет принимать ребят у новогоднего камина Дед Мороз.

Здесь же можно будет сделать памятную фотографию, выложить её в Instagram с хештегом #муравейнн и получить возможность выиграть 2 тысячи рублей в конкурсе "Лучший Instagram недели".

Каждую субботу наших юных гостей и их родителей ждут мероприятия для всей семьи: мастерские по изготовлению елочных игрушек, шоу с азотным мороженым от Деда Мороза и Снегурочки, кукольные спектакли по мотивам известных сказок, школа профессий, розыгрыши денежных сертификатов и игрушек.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph