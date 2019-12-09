Новогодние праздничные мероприятия проходят в ТЦ "Муравей" Общество

Фото: Кинокомпания "Союз Маринс Групп"

Новогодние праздничные мероприятия проходят в ТЦ "Муравей". Об этом сообщает отдел по связям с общественностью торгового центра.

"Рождественская распродажа, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, праздничные шоу и новая сказочная фотозона – так ТЦ "Муравей" радует своих покупателей перед Новым годом. Уже открыта сезонная ярмарка елок, теплых шапок и рукавичек, украшений и гирлянд. Десятки магазинов подготовили широкий ассортимент товаров и услуг по специальным новогодним ценам", - говорится в сообщении.

Кроме того, 14, 15, 21, 22, 28, 29 и 30 декабря с 14:00 до 16:00 покупателей торгового центра будут встречать Дед Мороз и Снегурочка. Детям они вручат вкусные подарки за подготовленное стихотворение или песню на новогоднюю тематику.

На пятом этаже торгового центра создана новая тематическая фотозона и праздничные инсталляции по мотивам рождественской сказки "Щелкунчик". Посетители могут бесплатно сделать снимки у новогодней елки, погреться у камина, а также поиграть с большим Щелкунчиком. Именно на этой фотозоне 21, 22, 28 и 29 декабря будет принимать ребят у новогоднего камина Дед Мороз.

Здесь же можно будет сделать памятную фотографию, выложить её в Instagram с хештегом #муравейнн и получить возможность выиграть 2 тысячи рублей в конкурсе "Лучший Instagram недели".

Каждую субботу наших юных гостей и их родителей ждут мероприятия для всей семьи: мастерские по изготовлению елочных игрушек, шоу с азотным мороженым от Деда Мороза и Снегурочки, кукольные спектакли по мотивам известных сказок, школа профессий, розыгрыши денежных сертификатов и игрушек.