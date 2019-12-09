Последние новости рубрики Политика
17 декабря 2019 15:05  [70] Глеб Никитин поздравил чешский регион-партнер с 10-летием соглашения о сотрудничестве
17 декабря 2019 14:25  [119] Экс-замглавы города по строительству Леонид Самухин назначен замдиректора ГУАД
17 декабря 2019 12:06  [131] "Единая Россия" предлагает отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
17 декабря 2019 10:57  [289] Александр Банцекин возглавил нижегородский "ЕЦМЗ"
17 декабря 2019 10:18  [199] Нового руководителя СУ СК по Нижегородской области представили Глебу Никитину
16 декабря 2019 16:08  [210] Эксперт-клуб ФоРГО подведет итоги политического года 18 декабря
16 декабря 2019 15:48  [723] Экс-руководителя "Нижегородского водоканала" Александра Попова экстрадировали из Черногории в Москву
16 декабря 2019 15:28  [231] "Люди голосуют не за партию, а за человека", - Николай Сатаев
16 декабря 2019 15:04  [378] Суд Москвы не удовлетворил кассационную жалобу нижегородской администрации по выбору организатора питания в школах
16 декабря 2019 14:49  [684] "Сегодня мы видим запрос избирателей на персональную ответственность депутатов", – Станислав Прокопович
Политика

Глеб Никитин поздравил чешский регион-партнер с 10-летием соглашения о сотрудничестве

17 декабря 2019 15:05  [70] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил чешский регион-партнер: 17 декабря 2019 года исполнилось 10 лет с момента заключения соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Нижегородской области и Южно-Моравским краем.

В этой связи от имени главы Нижегородской области Глеба Никитина гетману Южно-Моравского края Чешской Республики Богумилу Шимеку было направлено поздравительное письмо.

"На протяжении 10 лет Южно-Моравский край является стабильным партнером региона, отношения с которым устойчиво развиваются в духе дружбы и взаимного уважения. Чешский вектор международной деятельности, как и прежде, остается приоритетным для Нижегородской области. Уверен, что следующие 10 лет откроют новую страницу в истории нашей дружбы и деловой кооперации и позволят интенсифицировать контакты с учетом взаимных интересов", - говорится в поздравительном письме.

По данным Приволжского таможенного управления, оборот внешней торговли с Чехией по итогам 9 месяцев 2019 года составил 182,4 млн долл (увеличение на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года). Экспорт составил 11,7 млн долл, импорт – 170,7 млн долл.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph