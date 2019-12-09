Глеб Никитин поздравил чешский регион-партнер с 10-летием соглашения о сотрудничестве Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил чешский регион-партнер: 17 декабря 2019 года исполнилось 10 лет с момента заключения соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Нижегородской области и Южно-Моравским краем.

В этой связи от имени главы Нижегородской области Глеба Никитина гетману Южно-Моравского края Чешской Республики Богумилу Шимеку было направлено поздравительное письмо.

"На протяжении 10 лет Южно-Моравский край является стабильным партнером региона, отношения с которым устойчиво развиваются в духе дружбы и взаимного уважения. Чешский вектор международной деятельности, как и прежде, остается приоритетным для Нижегородской области. Уверен, что следующие 10 лет откроют новую страницу в истории нашей дружбы и деловой кооперации и позволят интенсифицировать контакты с учетом взаимных интересов", - говорится в поздравительном письме.



По данным Приволжского таможенного управления, оборот внешней торговли с Чехией по итогам 9 месяцев 2019 года составил 182,4 млн долл (увеличение на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года). Экспорт составил 11,7 млн долл, импорт – 170,7 млн долл.