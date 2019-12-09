"Транспневматика" в Первомайске превысила нормы выбросов аммиака в 100 раз

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АО "Транспневматика" (Первомайск, Нижегородской области) нарушало нормы природоохранного законодательства: предприятие превысило нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) по аммиаку в 100 раз, по оксиду углерода - в 6 раз. Об этом сообщает межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.
Завод осуществляет выбросы в атмосферу в ходе промышленного производства — выпуска частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава.
За данное нарушение "Транспневматика" оштрафована на 500 тысяч рублей.
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