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Общество

"Транспневматика" в Первомайске превысила нормы выбросов аммиака в 100 раз

17 декабря 2019 15:11  [46] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

АО "Транспневматика" (Первомайск, Нижегородской области) нарушало нормы природоохранного законодательства: предприятие превысило нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) по аммиаку в 100 раз, по оксиду углерода - в 6 раз. Об этом сообщает межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Завод осуществляет выбросы в атмосферу в ходе промышленного производства — выпуска частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава.

За данное нарушение "Транспневматика" оштрафована на 500 тысяч рублей.

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