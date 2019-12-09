Все ремонтно-восстановительные работы в д.19 на пр.Ленина выполнены, - ГЖИ Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Инспекторы Государственной жилищной инспекции Нижегородской области 17 декабря 2019 года провели очередной мониторинг дома №19 на проспекте Ленина. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"К нам поступали обращения от жителей, что несущие конструкции повреждены. Обследования подтвердили деформацию. Были приняты все соответствующие меры по признанию дома аварийным. Дом находится под нашим постоянным контролем и мониторингом. Видим, что работы выполнены. И угрозы для проживания людей нет", - сказал консультант Нижегородского заречного отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Илья Лежнев.

Четыре года назад здание было признано аварийным. В четвертом подъезде лестничные марши начали отходить от стен, образовались трещины. По итогам обследований было принято решение о реконструкции дома. Сейчас проведены уже все ремонтно-восстановительные работы. Так была выполнена цементация грунтового основания, ликвидация существующих погребов в подвальной части здания, усиление стен подвальной части жилого дома железобетонной обоймой, усиление плит перекрытия аварийных балконы, инъецирование и заделка существующих трещин, восстановление водосточной системы и отмостки здания.

"После этих работ был выполнен геотехнический мониторинг. Сейчас видим, что деформационные процессы отсутствуют. Мы также провели работы по замене центрального водоснабжения, сделали отмостку, чтобы избежать попадания влаги в фундамент. Дальнейшие планы по текущему ремонту мы всегда проговариваем со страшим по дому", - сказал генеральный директор домоуправляющей компании Ленинского района Алексей Базякин.

После проведения реконструкции ОАО "ДК Ленинского района" также были проведены ремонтные работы по замене поврежденных окон в подъездах, ремонт поврежденных подъездов, систем центрального отопления, холодного водоснабжения, ремонт оголовков.

"Дом в настоящее время в хорошем состоянии, никаких подвижек нет, все у нас нормально. Очень нам помогла домоуправляющая компания. Нареканий к ремонту нет", - добавил председатель совета дома №19 по проспекту Ленина Александр Кувшинов.

"Хочется отметить, что домоуправляющая компания несмотря на сложную ситуацию, дом не бросила. И во время проведения восстановительных работ выполняли и работы текущего характера", - отметил Илья Лежнев.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил Государственной жилищной инспекции региона усилить контроль за деятельностью управляющих компаний, качеством предоставления коммунальных услуг, своевременностью реагирования на обращения граждан.