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Общество

Движение транспорта на пл.Революции предлагается сделать односторонним

17 декабря 2019 16:11  [86] Общество

Фото: представлено пресс-службой администрации города

Движение транспорта на пл.Революции в Нижнем Новгороде предлагается сделать односторонним. Как сообщает пресс-служба администрации города, такую информацию опубликовал глава Нижнего Новгорода Владимир Панов на свой странице в соцсети.

По мнению главы областного центра, сейчас уже создана предварительная схема движения на пл.Революции. Рабочий вариант предполагает одностороннее движение от улицы Советской в сторону Автозаводского района.

Для общественного транспорта создадут отдельную выделенную полосу. Остановку общественного транспорта в сторону Автозаводского района разместят напротив универмага.

Одностороннее движение в обратном направлении (в сторону улицы Советской, Канавинского моста) предложено организовать по улице Литвинова. Остановку общественного транспорта в этом направлении разместят под метромостом.

Владимир Панов пояснил, что необходимость в изменениях в организации движения на пл.Революции обусловлена тем, что существующая схема неудобна: в одном месте сходятся сразу несколько потоков - общественный транспорт, машины, подвозящие пассажиров на вокзал, личный транспорт.

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