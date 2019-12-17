Договор с ЛУКОЙЛом, большие ремонты, цифровизация: итоги работы нижегородского филиала "Т Плюс" в 2019 году Экономика

Нижегородский филиал "Т Плюс" подводит итоги уходящего года. Об этом сообщил директор филиала Александр Фролов на пресс-конференции 17 декабря 2019 года.

Долгосрочное соглашение с ПАО "ЛУКОЙЛ"

Наиболее значимым событием для компании стал шестилетний договор теплоснабжения между ПАО "Т Плюс" и ПАО "ЛУКОЙЛ".

"Это механизм взаимодействия между крупными промышленными игроками. У "ЛУКОЙЛа" был выбор – построить себе новую электростанцию или найти другие источники энергии. В первом случае Новогорьковская ТЭЦ ухудшила бы свои параметры, и это бы отразилось на тарифе. Договор предусматривает поставки пара на сумму порядка 12 млрд рублей. Такими контрактами нужно двигаться дальше", - прокомментировал по видеосвязи генеральный директор компании Андрей Вагнер.

Как пояснил Александр Фролов, соглашение предусматривает поставку тепловой энергии в виде пара общим объемом 8,5 млн гигокалорий для действующих и планируемых производственных мощностей. Так в настоящее время "ЛУКОЙЛа" строит на кстовском нефтеперерабатывающем заводе новое производство по переработке нефтяных остатков.

"Таким образом доля промышленного использования "ЛУКОЙЛом" тепла Новогорьковской ТЭЦ вырастет с 38% до 50% всей выработанной энергии", - добавил он.

Отмечается, что этот договор стал одним из крупнейших аналогичных соглашений в России.

Капитальный ремонт оборудования

Крупнейшими техническими мероприятиями для нижегородского филиала "Т Плюс" стали инспекции – капитальный ремонт газотурбинных установок Новогорьковской и Дзержинской ТЭЦ.

"Газовая турбина Дзержинской ТЭЦ была первой поставлена на территорию России. В 2005 году она была введена в эксплуатацию. С 2006 года по настоящее время установка отработала свой первый цикл в сто тысяч эквивалентных часов. Мы обеспечили деятельность турбины во втором цикле и оснастили ее новой автоматической системой управления ", - поделился Александр Фролов.

Также была проведена инспекция двух газовых турбин Alstom Новогорьковской ТЭЦ с заменой всех элементов горячего тракта. По словам директора нижегородского филиала, таких машин в России всего пять. Вложения в инспекцию ГТУ Новогорьковской ТЭЦ составили 2,7 млрд рублей, Дзержинской – 400 млн рублей.

Ремонтная кампания теплосетей

В текущем году нижегородский филиал компании реализовал проект диспетчеризации и автоматизации объектов Кстовских тепловых сетей. Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы запланирован на 20 декабря.

Центральные тепловые пункты и котельные переведены в автоматический режим. По словам руководителя филиала, это позволит оптимизировать процессы выработки, распределения и потребления тепловой энергии. Стоимость работ составила 50,9 млн рублей.

Продолжалась работа по цифровизации тепловых сетей Дзержинска, сегодня с единого пульта автоматически управляются все 36 ЦТП Дзержинских тепловых сетей.

В ходе подготовки к отопительному сезону в Кстово и Кстовском районе сотрудники "Т Плюс" переложили 7,6 км трубопроводов тепловых сетей в Дзержинске и 4,5 км в Кстово и Кстовском районе.

Планы на 2020 год

Директор нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов заявил, что в наступающем году объем вложений в ремонты и техперевооружение станций и теплосетей планируется увеличить 1,1 млрд рублей до 1,5 млрд рублей.

Также филиал планирует ввести в эксплуатацию новый энергетический котел на Дзержинской ТЭЦ для обеспечения АО "Сибур-Нефтехим" взамен выведенного из эксплуатации котла №2.

Кроме того, "Т Плюс" намерен построить три современные блочно-модульные котельные взамен неэффективных старых в Кстовском районе.

Продолжится внедрение системы индикативного онлайн-учета тепловой энергии в Дзержинских и Кстовских тепловых сетях. В Дзержинске планируется установить 69 точек контроля давления, температуры и расхода теплоносителя, в Кстове – 28 точек. Стоимость проекта – 100 млн рублей. Система позволяет получить информацию о текущем состоянии инфраструктуры, фиксировать теплопотери, определять места возможных утечек и оперативно принимать необходимые меры.

В 2020 году начнется реализация четырехлетней программы технического перевооружения Сормовской ТЭЦ, о чем в этом году ПАО "Т Плюс" подписало соглашение с Нижегородской областью.

"Сормовская ТЭЦ - самый эффективный с точки зрения техники и экономики источник тепла. Мы имеем профицитные мощности, которые готовы реализовать за счет перевода нагрузок с каких-то котельных на ТЭЦ. Зачем содержать лишние тепловые источники? Это не эффективно", - выразил свое мнение генеральный директор компании Андрей Вагнер.

По соглашению, компания до 2023 года направит на эти цели 729 млн рублей.