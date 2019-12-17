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Общество

Глеб Никитин активизировать работу по вовлечению в оборот невостребованных сельхозземель

17 декабря 2019 17:09  [25] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главам МСУ активизировать работу по вовлечению в оборот невостребованных земель сельхозназначения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, в регионе около 680 тысяч га невостребованных земельных долей сельхозназначения.

"Полномочия по оформлению таких земель закреплены за органами местного самоуправления, однако в последние годы эта работа ведется не так активно, как нужно. На начало 2019 года из них были оформлены только 70 тысяч га (или чуть более 10%)", - сказал министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов.

"Администрации районов слабо используют такой инструмент, как муниципальный земельный контроль. Половина районов в 2019 году проверки использования земель сельхозназначения вообще не проводили", - добавил Сергей Баринов.

Эти земли либо не используются и выбывают из оборота, либо используются без правовых оснований.

"Участки зарастают, утрачивают свои функции и возможность вовлечения их в дальнейший оборот. Это ведет к потерям местных бюджетов, что недопустимо. Очевидно, что органам местного самоуправления необходимо сконцентрироваться на работе с частными владельцами сельхозземель", - подчеркнул Глеб Никитин.

Муниципалитетам поручено в 2020 году провести инвентаризацию земель сельхозназначения, собственность на которые не разграничена; активизировать работу по оформлению права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли и активизировать проведение муниципального земельного контроля.

Напомним, что по решению главы региона Глеба Никитина господдержка сельского хозяйства Нижегородской области в 2019 году была увеличена почти на 30% за счет средств областного бюджета.

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