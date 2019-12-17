Нижегородская область увеличила экспортную поставку картофеля Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородская область за январь-октябрь 2019 года увеличила экспорт продукции агропромышленного комплекса на 13,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 198,7 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, за указанный период предприятия АПК экспортировали продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье и племенных животных.

В перечне экспортных товаров указывается картофель. Его поставки за рубеж увеличились почти на 40%.

"Получению высокой урожайности способствует то, что аграрии внедряют в сельхозпроизводство мелиоративные системы", - сказал Глеб Никитин.

Также увеличены объемы поставок за рубеж картофеля, мукомольно-крупяной, масложировой, масличной продукции, макаронных и кондитерских изделий, безалкогольных напитков, других пищевых продуктов. Значительно возрос экспорт племенного скота.

"По отдельным видам сельхозпродукции область вышла на тот уровень производства, который позволяет не только удовлетворить собственные потребности, но и выйти на международный рынок", - добавил губернатор.

Он напомнил, что мелиорация осуществляется в рамках госпрограммы, которая предполагает аграриям компенсацию до 50% затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем.

"Финансирование этого направления в 2019 году увеличено в четыре раза к уровню 2018 года и составило почти 106 млн рублей. Это позволило ввести в эксплуатацию более 3 тысяч гектар мелиорируемых земель. Мы видим эффект от этой программы, поэтому эта работа будет продолжена", - заявил Глеб Никитин.

В рамках реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" правительство Нижегородской области подписало с минсельхозом России соглашение, которое предполагает оказание поддержки нашим сельхозтоваропроизводителям по введению в оборот мелиорируемых земель, где будет выращиваться экспортно-ориентированная продукция. Это позволит значительно нарастить экспортные поставки сельхозпродукции.

Напомним, региональный проект "Экспорт продукции АПК" является частью национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который был разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Проект "Экспорт продукции АПК" предусматривает увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса региона в 2,2 раза - до $492 млн к 2024 году.