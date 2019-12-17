Последние новости рубрики Общество
17 декабря 2019 17:47  [349] Нижегородская область увеличила экспортную поставку картофеля
17 декабря 2019 17:29  [87] Глеб Никитин активизировать работу по вовлечению в оборот невостребованных сельхозземель
17 декабря 2019 16:31  [468] Изменения в закон: инициаторов отмены нижегородских муниципальных маршрутов станет больше
17 декабря 2019 16:11  [116] Движение транспорта на пл.Революции предлагается сделать односторонним
17 декабря 2019 15:55  [494] Дом Павловой в Нижнем Новгороде отреставрируют за 30 млн рублей
17 декабря 2019 15:21  [113] Все ремонтно-восстановительные работы в д.19 на пр.Ленина выполнены, - ГЖИ
17 декабря 2019 15:11  [226] "Транспневматика" в Первомайске превысила нормы выбросов аммиака в 100 раз
17 декабря 2019 14:51  [493] Доследственная проверка организована после отравления рабочих в Кстовском районе
17 декабря 2019 14:47  [114] Новогодние праздничные мероприятия проходят в ТЦ "Муравей"
17 декабря 2019 14:01  [110] Компания "Металлоптторг" приняла участие в благотворительной акции "Ёлка Ангела"
Общество

Нижегородская область увеличила экспортную поставку картофеля

17 декабря 2019 17:47  [349] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородская область за январь-октябрь 2019 года увеличила экспорт продукции агропромышленного комплекса на 13,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 198,7 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, за указанный период предприятия АПК экспортировали продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье и племенных животных.

В перечне экспортных товаров указывается картофель. Его поставки за рубеж увеличились почти на 40%.

"Получению высокой урожайности способствует то, что аграрии внедряют в сельхозпроизводство мелиоративные системы", - сказал Глеб Никитин.

Также увеличены объемы поставок за рубеж картофеля, мукомольно-крупяной, масложировой, масличной продукции, макаронных и кондитерских изделий, безалкогольных напитков, других пищевых продуктов. Значительно возрос экспорт племенного скота.

"По отдельным видам сельхозпродукции область вышла на тот уровень производства, который позволяет не только удовлетворить собственные потребности, но и выйти на международный рынок", - добавил губернатор.

Он напомнил, что мелиорация осуществляется в рамках госпрограммы, которая предполагает аграриям компенсацию до 50% затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем.

"Финансирование этого направления в 2019 году увеличено в четыре раза к уровню 2018 года и составило почти 106 млн рублей. Это позволило ввести в эксплуатацию более 3 тысяч гектар мелиорируемых земель. Мы видим эффект от этой программы, поэтому эта работа будет продолжена", - заявил Глеб Никитин.

В рамках реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" правительство Нижегородской области подписало с минсельхозом России соглашение, которое предполагает оказание поддержки нашим сельхозтоваропроизводителям по введению в оборот мелиорируемых земель, где будет выращиваться экспортно-ориентированная продукция. Это позволит значительно нарастить экспортные поставки сельхозпродукции.

Напомним, региональный проект "Экспорт продукции АПК" является частью национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который был разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Проект "Экспорт продукции АПК" предусматривает увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса региона в 2,2 раза - до $492 млн к 2024 году.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph