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Происшествия

Ребенок попал под колеса автомобиля Toyota в Автозаводском районе 17 декабря (ВИДЕО 18+)

17 декабря 2019 18:10  [155] Происшествия

Ребенок попал под колеса автомобиля Toyota в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 17 декабря. Об этом сообщает телекомпания «Волга».

Несчастный случай произошел в 13:05 на улице Ореховой. Потерпевший — 10-летний мальчик, учащийся 4 класса школы №58. Ребенок, предположительно, возвращался из школы и переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщил телекомпании "Волга" начальник отдела ГИБДД городского УМВД РФ Валерий Иванов, ребенок попал под колеса автомобиля именно на этом переходе.
За рулем машины находился 61-летний водитель, который в настоящее время задержан.

В распоряжении телекомпании "Волга" находится запись происшествия с видеорегистратора. На кадрах видно, что ребенок переходит дорогу по "зебре", на обочине расположен предупреждающий водителей знак "Пешеходный переход".

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