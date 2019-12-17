Кстовские тепловые сети провели проверку охранных зон теплотрасс Общество

В охранных зонах Кстовских тепловых сетей Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" выявлено 113 незаконно расположенных сооружений и объектов по итогам проверки, которую провели в декабре специалисты компании: 59 из них находится на территории города Кстово и 54 в других населенных пунктах Кстовского района. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс".

В перечень объектов, размещенных с нарушениями охранных зон тепловых сетей (не менее 3 метров в каждую сторону от края коммуникаций), входят детские и спортивные площадки, кафе, мастерские другие сооружения, на которых постоянно находятся люди. Более трети таких объектов составляют автопарковки и автостоянки. В сельских населенных пунктах к ним добавляются сараи, теплицы, огороды, заборы и т. д.

Размещение подобных и других объектов в охранных зонах несет потенциальную опасность и не допускается нормами эксплуатации тепловых сетей. Температура теплоносителя в трубопроводах составляет от 70 до 115 градусов и при выходе на поверхность он может вызвать ожоги у находящихся на таких объектах людей. В случае проведения ремонтных работ находящиеся над трубопроводами и в их непосредственной близости сооружения, а также размещенные на автопарковках машины могут затруднить доступ ремонтного персонала и техники к тепловым сетям.

Собственникам объектов, размещенных в охранных зонах тепловых сетей, направлены предписания по устранению нарушений. Результаты проверки переданы в администрацию Кстовского района и контролирующие органы.