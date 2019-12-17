Последние новости рубрики Общество
18 декабря 2019 10:22  [16] Предпенсионеры смогут воспользоваться налоговыми льготами в 2020 году
18 декабря 2019 09:32  [189] Кстовские тепловые сети провели проверку охранных зон теплотрасс
18 декабря 2019 09:22  [83] Владимир Панов поручил провести проверку причин аварийности на теплосетях в Нижнем Новгороде
17 декабря 2019 17:47  [491] Нижегородская область увеличила экспортную поставку картофеля
17 декабря 2019 17:29  [195] Глеб Никитин поручил активизировать работу по вовлечению в оборот невостребованных сельхозземель
17 декабря 2019 16:31  [797] Изменения в закон: инициаторов отмены нижегородских муниципальных маршрутов станет больше
17 декабря 2019 16:11  [214] Движение транспорта на пл.Революции предлагается сделать односторонним
17 декабря 2019 15:55  [633] Дом Павловой в Нижнем Новгороде отреставрируют за 30 млн рублей
17 декабря 2019 15:21  [168] Все ремонтно-восстановительные работы в д.19 на пр.Ленина выполнены, - ГЖИ
17 декабря 2019 15:11  [506] "Транспневматика" в Первомайске превысила нормы выбросов аммиака в 100 раз
Общество

Кстовские тепловые сети провели проверку охранных зон теплотрасс

18 декабря 2019 09:32  [189] Общество

В охранных зонах Кстовских тепловых сетей Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" выявлено 113 незаконно расположенных сооружений и объектов по итогам проверки, которую провели в декабре специалисты компании: 59 из них находится на территории города Кстово и 54 в других населенных пунктах Кстовского района. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс".

В перечень объектов, размещенных с нарушениями охранных зон тепловых сетей (не менее 3 метров в каждую сторону от края коммуникаций), входят детские и спортивные площадки, кафе, мастерские другие сооружения, на которых постоянно находятся люди. Более трети таких объектов составляют автопарковки и автостоянки. В сельских населенных пунктах к ним добавляются сараи, теплицы, огороды, заборы и т. д.

Размещение подобных и других объектов в охранных зонах несет потенциальную опасность и не допускается нормами эксплуатации тепловых сетей. Температура теплоносителя в трубопроводах составляет от 70 до 115 градусов и при выходе на поверхность он может вызвать ожоги у находящихся на таких объектах людей. В случае проведения ремонтных работ находящиеся над трубопроводами и в их непосредственной близости сооружения, а также размещенные на автопарковках машины могут затруднить доступ ремонтного персонала и техники к тепловым сетям.

Собственникам объектов, размещенных в охранных зонах тепловых сетей, направлены предписания по устранению нарушений. Результаты проверки переданы в администрацию Кстовского района и контролирующие органы.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph