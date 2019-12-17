Предпенсионеры смогут воспользоваться налоговыми льготами в 2020 году Общество

В 2020 году предпенсионеры смогут воспользоваться федеральными и региональными налоговыми льготами по имущественным налогам за 2019 год. Об этом сообщили в управлении федеральной налоговой службы по Нижегородской области.

Так, с 2019 года лицам предпенсионного возраста, которые соответствуют условиям назначения пенсии, установленным в соответствии с законодательством РФ на 31 декабря 2018 года (женщины по достижении возраста 55 лет и мужчины по достижении возраста 60 лет), предоставляются федеральные налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу.



Налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида: жилой дом, квартира или комната, гараж или машино-место, хозяйственное строение (сооружение) площадью до 50 кв. метров, которое расположено на земельном участке для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.



По земельному налогу предоставляется налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв.м площади одного земельного участка, принадлежащего налогоплательщику.



Для нижегородцев-предпенсионеров по закону "О транспортном налоге" с 1 января 2019 года также предусмотрены льготы по транспортному налогу. Это касается владельцев транспортных средств: мотоциклов и легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с., моторных лодок с мощностью двигателя до 30 л.с. включительно. Ставка налога на одну лошадиную силу снижается на 50 процентов.



Для использования права на льготы данной категории граждан можно обратиться в любую налоговую инспекцию, через Личный кабинет налогоплательщика, либо МФЦ с заявлением о предоставлении налоговой льготы.



При этом федеральные налоговые льготы и вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц предоставляются в "беззаявительном" порядке, т. е. на основании информации, полученной по межведомственному обмену.



В течение 2019 года в налоговые органы области за льготами обратилось более 340 предпенсионеров.