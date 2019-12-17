Макдональдс популярен не только из-за МакКомбо

Сложно найти человека в стране, который бы хоть раз не был в Макдональдсе. Таких наверно даже уже и не существует. Удивительно, но за короткий промежуток времени, Макдональдс сумел завоевать популярность во многих странах мира, и сейчас, несмотря на многолетнее существование, продолжает оставаться на высокой ступени лестницы популярности.

Конечно, многих владельцев заведений быстрого питания, часто мучает вопрос о том, что делает Макдональдс популярным. Но как рассказывают независимые маркетологи, весь секрет скрывается в доступности цены на блюда. И хотя в этом мнении есть определенный процент правды. Все же если внимательней присмотреться, к тому, что предлагает это заведение, то окажется, что привлекает он к себе клиентов не лишь доступными ценами. Есть в нем и другие не менее важные изюминки.

Секреты популярности Макдональдса

Если взять во внимание ценовой диапазон. То он относится к средним. Сложно назвать действительно тут цены низкими. Но руководители Макдональдса нашли золотую середину в ценовом диапазоне, делающим посещение этого заведения даже для людей со средним и низким достатком вполне доступным. Находящаяся уже несколько месяцев в актуальном состоянии программа МакКомбо, позволяет по сниженной стоимости приобретать неплохой набор блюд. При выборе этого набора, клиенту получится заплатить меньше, чем, если бы он приобретал каждое из этих блюд в отдельности.

Но не лишь возможностью сэкономить средства на покупке хороших блюд, привлекает к себе это заведение. Отличается оно и быстротой обслуживания. За счет предложения тут ограниченного количества блюд, их приготовление происходит быстро, что позволяет легко обеспечивать готовыми блюдами большой поток клиентов. В общей сложности, клиенту придется подождать получение заказанных им блюд около минуты. Например, в ресторанах, ожидание затягивается порой до 30 минут. А это означает, что в Макдональдсе быстрее можно утолить голод.

Привлекает посетителей в это заведение и демократичность обстановки. Тут всегда играет негромко музыка. Отличающаяся ненавязчивостью, она создает легкую атмосферу, позволяющую наслаждаться каждым заказанным тут блюдом.

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