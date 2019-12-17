Шаровый кран Danfoss BVR 15 применяется для перекрывания транспортируемой среды, функции которой выполняют этиленгликолевые растворы или вода. Модель арматуры, предназначенная для дренажа трубопроводов, обеспечивает возможность спуска жидкости.
Затвором в шаровых кранах серии BVR служит запирающий элемент сферической формы, изготовленный из хромированной латуни. Благодаря особой конструкции шара обеспечивается очистка внутренней поверхности арматуры и практически исключается вероятность ее заклинивания.
Конструкция крана также включает:
Процесс изготовления осуществляется с использованием современного оснащения и качественного сырья, а готовые изделия соответствуют требованиям ISO 9001, ISO 14001 и российских стандартов. Монтаж арматуры выполняется с помощью резьбового соединения, которое позволяет создать прочный узел, способный выдержать до 40 бар.
Краны BVR 15 применяются при сооружении и реконструкции:
Арматура сохраняет функциональность при температуре перемещаемой среды от -10 °C до +110 °C и содержании гликоля не более 50%.
Шаровые краны BVR 15 отличаются надежностью конструкции и продолжительным сроком службы, который при соблюдении рекомендаций изготовителя составляет не менее 10 лет. Для них также характерно:
Арматура серии BVR представлена несколькими модификациями. Кран BVR-D укомплектован спускным элементом, а BVR-C имеет наружную резьбу с насадкой для шланга. Первый применяется для удаления излишков воздуха, а второй — для дренажа трубопровода и отвода жидкой среды. У модели BVR-F для управления затвором служит рукоятка «бабочка».
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