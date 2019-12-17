Шаровый кран Danfoss BVR 15

Шаровый кран Danfoss BVR 15 применяется для перекрывания транспортируемой среды, функции которой выполняют этиленгликолевые растворы или вода. Модель арматуры, предназначенная для дренажа трубопроводов, обеспечивает возможность спуска жидкости.

Нюансы конструкции и применение

Затвором в шаровых кранах серии BVR служит запирающий элемент сферической формы, изготовленный из хромированной латуни. Благодаря особой конструкции шара обеспечивается очистка внутренней поверхности арматуры и практически исключается вероятность ее заклинивания.

Конструкция крана также включает:

Корпус из латуни с никелированным покрытием, которое улучшает внешний вид изделий и защищает от внешних воздействий.

Алюминиевую рукоятку, предназначенную для управления затвором.

Шток из латуни, конструкция которого исключает выпадение.

Уплотнения шара и штока из синтетической резины и высокопрочного фторопласта, обеспечивающие высокую степень герметичности.

Процесс изготовления осуществляется с использованием современного оснащения и качественного сырья, а готовые изделия соответствуют требованиям ISO 9001, ISO 14001 и российских стандартов. Монтаж арматуры выполняется с помощью резьбового соединения, которое позволяет создать прочный узел, способный выдержать до 40 бар.

Краны BVR 15 применяются при сооружении и реконструкции:

систем холодоснабжения;

вентиляции и сетей водоснабжения;

отопления и тепловых пунктов.

Арматура сохраняет функциональность при температуре перемещаемой среды от -10 °C до +110 °C и содержании гликоля не более 50%.

Преимущества и варианты исполнения

Шаровые краны BVR 15 отличаются надежностью конструкции и продолжительным сроком службы, который при соблюдении рекомендаций изготовителя составляет не менее 10 лет. Для них также характерно:

отсутствие застойных зон в проточной части;

простота монтажа и минимальная трудоемкость обслуживания;

герметичность, соответствующая A классу по ГОСТ 9544-2015;

возможность демонтажа без разрушения трубопровода.

Арматура серии BVR представлена несколькими модификациями. Кран BVR-D укомплектован спускным элементом, а BVR-C имеет наружную резьбу с насадкой для шланга. Первый применяется для удаления излишков воздуха, а второй — для дренажа трубопровода и отвода жидкой среды. У модели BVR-F для управления затвором служит рукоятка «бабочка».

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