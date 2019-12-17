Геологические изыскания в 2020 году

Материал подготовлен при поддержке компании «ЭкоЭксперт» https://xn--80anccgcwd3a3hra8a.xn--p1ai - одного из лидеров в области проведения инженерных изысканий и оказания всех видов услуг по экологическому сопровождению организаций.

В инженерных изысканиях изменения законодательных норм происходят не часто, а утвержденные документы действуют десятилетиями. Однако идея разработки национальных проектов для развития различных областей деятельности в России на несколько лет вперед не могла не коснуться строительства и изысканий. В октябре 2019 года Минстроем была сформирована «Стратегия развития строительной отрасли на 2020-2030 гг.», где затронуты и вопросы регулирования инженерно-геологических изысканий.

Развитие строительства и изысканий с 2020 года

Согласно утвержденной Стратегии планируется достичь следующих целей для улучшения конкуренции, устранения недобросовестных подрядчиков с рынка и роста доверия заказчиков:

внедрить систему рейтингов СРО и их членов,

создать механизм ответственности физических лиц в строительной отрасли,

увеличить долю специалистов, включенных в национальный реестр и мотивировать их повышать свою квалификацию.

Также в стратегию включены задачи:

рассмотрение экспертами проектной документации в цифровом виде с помощью автоматизированного сервиса по единым требованиям – для повышения контроля качества;

снижение срока проведения экспертизы для проектов строительства жилых домов, в т.ч. инженерных изысканий – до 30 дней вместо 45;

обеспечение доступа к информации о членах СРО, а, следовательно, и обязанность организаций подавать информацию о своих объектах в СРО.

Первые результаты и нововведения (рейтинги СРО и имущественная ответственность) должны появиться уже в 2020 году.

Наличие стратегии и решение глобальных задач, безусловно повлияют и на законодательную базу. В последние несколько лет в попытках упорядочить, актуализировать и исключить дублирование нормативных документов были приняты несколько СП по инженерно-геологическим изысканиям. Все они считаются действующими, хотя и имеют разночтения.

Самым свежим нормативным документом для инженерно-геологических изысканий остается СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». В отличие от предыдущих версий СП в нем впервые были подробно расписаны сроки действия геологических изысканий – по каждому направлению исследований. Таким образом, вопрос использования изысканий прошлых лет и необходимости их актуализации получил однозначный ответ, вместо «2-3 лет», использовавшихся в старых формулировках.

В 2020 году введения новых СП не планируется, однако, разработан законопроект, который коснется всех видов изыскательских и проектировочных работ. Он пройдет публичные слушания в декабре 2019 года.

Изменения в законодательстве по инженерным изысканиям 2020

Законопроект «О внесении изменений в Градостроительный кодекс и некоторые другие законодательные акты РФ» касается работы саморегулируемых организаций, национального реестра специалистов в области изысканий, аккредитации экспертов проектной и изыскательской документации, применения и разработки строительных норм. Если он будет успешно принят в 2020 году, то его положения начнут действовать с 1 января 2021 года.

С учетом новых требований к аккредитации экспертов, образование специалистов, включенных в реестр изыскателей (НОПРИЗ)и возможном введении новых строительных норм, для заказчика геологических изысканий в 2020 году основными ориентирами при выборе подрядчика будут:

· членство в СРО, длительный опыт работы, хорошая репутация;

· наличие штатных специалистов – членов НОПРИЗ, квалифицированных экологов, геологов, гидрометеорологов – в зависимости от видов выполняемых работ;

· гарантии сопровождения техзаключения об инженерных изысканиях в ходе экспертизы – независимой или государственной.

Соответствие изыскательской организации этим требованиям фактически означает выполнение работ на высоком уровне, отсутствие у заказчика необходимости вникать в требования к изысканиям и законодательные поправки – это задача подрядчика. Именно так работает «ЭкоЭксперт» - наши клиенты получают качественные услуги и доверяют нам свои сложные задачи.

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