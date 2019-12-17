Как выбрать обувь в интернет-магазине?

Покупка обуви в интернете — удобный и выгодный способ приобрести пару своей мечты. Однако выбор обуви без примерки требует опыта и некоторых знаний. Каждый производитель размещает свою размерную сетку на сайте, и она может не соответствовать привычным для нас размерам. Все зависит от технологии производства, традиций и материалов, которые используются для пошива.

Критерии выбора обуви без примерки

Чтобы онлайн-шопинг оказался удачным, ориентироваться стоит не только на цифру, указывающую размер. Важно учесть такие характеристики в сантиметрах:

длина стопы;

полнота ноги;

обхват голени.

Чтобы снять мерки, понадобится сантиметровая лента и лист бумаги. Мерки необходимо снимать индивидуально и сравнивать их с размерной таблицей каждого бренда. К примеру, у итальянских производителей нет единой размерной сетки — каждый завод и небольшие предприятия шьют обувь по-разному. Некоторые из них в силу столетней истории не меняют своих правил и не спешат унифицировать показатели. Выбирая сапоги Grey Mer можно убедиться в том, что итальянские размеры не соответствуют нашим.

Комфортная обувь должна соответствовать не только длине стопы, но и полноте ноги. Если это сапоги, то важен также обхват голени и икры. Если один из этих критериев не будет соответствовать, на голенище вскоре могут появиться заломы и трещины, замки выйдут из строя раньше времени. Соблюдение размеров отражается не только на комфорте, но и на долговечности обуви. Большинство производителей дают гарантию на свои изделия.

Как правильно снять мерки?

Чтобы измерить длину стопы, нужно встать на лист бумаги и перенести вес на эту ногу. Затем обвести ее по контуру карандашом, добавляя 3-5 мм. Это необходимо для того, чтобы чувствовать себя комфортно — обеспечить циркуляцию воздуха и простор для ноги. Полноту измеряют по самому широкому месту, которым чаще всего оказываются косточки. К полученному значению тоже добавляют 2-3 мм, поскольку в течение дня объем может меняться. Вечером нога отекает и становится чуть шире, а утром отек уходит.

Измерить голени тоже не составит труда. Сантиметровую ленту прикладывают к самому широкому месту. Если вы выбираете короткие ботинки, то эти мерки могут не понадобиться, но при покупке сапог без них не обойтись.

Если вы знаете другие особенности собственной стопы, их тоже необходимо учесть при покупке. Обычно производители предлагают полные размеры, но некоторым нужны половинки (36,5, 37,5 и т.д.). Такую проблему можно решить благодаря стелькам или выбору обуви на шнурках, с помощью которых можно регулировать полноту и размер. Шнурки удобны также при выступающих косточках, как и эластичные материалы, которые разнашиваются. Выбирайте качественную обувь, в которой комфортно и удобно.

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