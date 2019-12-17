Особенности ЛМДФ и влагостойкой фанеры

Для производства мягкой и корпусной мебели применяются разные плитные материалы, которые отличаются эксплуатационными характеристиками, качеством, технологией производства и стоимостью. В мебельной и легкой промышленности используется плита МДФ ламинированная, которая характеризуется влагостойкостью, повышенной плотностью и прочностью, долговечностью и стойкостью к истиранию.

Особенности и преимущества ламинированного МДФ

Для изготовления ЛМДФ используется мелкостружечная фракционная древесина и экологически безопасные связующие вещества, а основным отличием от обычных плит является наличие ламинации. Поверхность плитного материала покрывают защитной меламиновой пленкой, которая повышает устойчивость к влаге и придает эстетичного внешнего вида.

К главным преимуществам ламинированного МДФ относится следующее:

устойчивость к воздействию влаги и образованию плесени;

плотность и прочность;

длительный срок службы;

хорошая тепло- и шумоизоляция;

большое разнообразие оттенков;

демократичная стоимость;

экологическая безопасность и гигиеничность;

эстетичность.

Благодаря использованию натуральных компонентов ЛМДФ разрешено использовать для производства детской мебели и внутренней отделки стен и потолков помещений. Ламинированные с двух сторон плиты МДФ широко используются для изготовления шкафов любой сложности, детской мебели, кухонных гарнитуров и т.д.

Характеристики и применение влагостойкой фанеры

Из шпона древесины изготавливается фанера влагостойкая, а к основным характеристикам относится твердость и прочность поверхности, оригинальная фактура, простая обработка, хорошая адгезия к лакокрасочным материалам. Благодаря хорошей способности к изгибанию и оригинальной фактуре поверхности фанера используется для отделки помещений и возведения конструкций практически любой сложности.

Также влагостойкая фанера применяется при укладке напольных покрытий, черновых полов, возведении межкомнатных перегородок и рекламных конструкций, а также в качестве упаковочной тары. За счет низкого содержания формальдегида в клеящем составе этот плитный материал относится к экологически безопасным и полностью соответствует международным стандартам качества и безопасности.

При выборе фанеры необходимо обращать внимание не только на стоимость, характеристики, размеры, но и сорт. Существует 4 сорта фанеры, с которыми можно ознакомиться по ссылке plittorgservis.com.ua, они отличаются качественными характеристиками и целевым назначением.

Фанера первого сорта считается самой качественной, не допускается наличие дефектов и повреждений. Этот материал используется для декоративной отделки помещений. Фанера 4-го сорта применяется только для упаковки и черновых работ из-за наличия множественных дефектов и сучков. Поверхность фанеры может быть нешлифованной, шлифованной с одной или обеих сторон, ламинированной.

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