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Экономика

Депутаты нижегородской Думы утвердили проект бюджета на 2020 год

18 декабря 2019 11:59  [1] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты думы Нижнего Новгорода на заседании 18 декабря утвердили проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании Гордумы.

Так прогнозируемые доходы бюджета в 2020 году составляют 31,9 млрд рублей. Из них 16 млрд - собственные доходы, 15,7 млрд – межбюджетные трансферты.

Налоговые доходы составят 12,9 млрд рублей, неналоговые доходы – 3,2 млрд рублей.

В ходе заседания директор департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Юрий Мочалкин отметил, что в 2020 году впервые с уровня региона в бюджет города передаются 20% налогов, взимаемых по упрощенной системе налогообложения, а именно 1,3 млрд рублей.

Большую часть в структуре налоговых доходов – 8,1 млрд рублей - составляет налог на доходы физических лиц, в структуре неналоговых доходов – 1,3 млрд рублей – доходы от сдачи в аренду земли.

По оценкам департамента финансов, в 2020 году бюджет Нижнего Новгорода потеряет порядка 200 млн рублей в результате изменения порядка зачисления и нормативов распределения штрафов, санкций и возмещения ущерба. С 1 января выписанные надзорными органами областного и федерального уровня они будут зачисляться в соответствующие субъекты.

Расходы бюджета Нижнего Новгорода на 2020 год рассчитаны в сумме 31,8 млрд рублей.

Основная доля, а именно 21,1 млрд рублей, будет направлено на соцсферу, 5,1 млрд рублей - на транспорт и дорожное хозяйство, 2,7 млрд рублей - на общегосударственные вопросы, 1,5 млрд рублей - на сферу ЖКХ.

Также Юрий Мочалкин пояснил, что в проекте бюджета в полном объеме учтены расходы на оплату лизинговых платежей и концессионных соглашений, обслуживание муниципального долга.

Бюджет Нижнего Новгорода на 2020 год сверстан с профицитом в размере 1,3 млн рублей.

"Для нас принципиальны даже не суммы, а сам факт выхода на профицит. Главное - правильно расставить приоритеты и им следовать", - сказал председатель комиссии Гордумы по бюджету Марк Фельдман.

Председатель контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода Ирина Семашко сообщила, что ведомство несоответствий в проекте бюджета не обнаружило.

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