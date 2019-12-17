Наиболее частыми жалобами нижегородцев в соцсети стали проблемы с вывозом ТКО

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Наиболее частыми жалобами нижегородцев в социальной сети интернете стали проблемы с вывозом ТКО.
Как сообщает ситуационный центр проекта Инцидент-менеджмент, с января по декабрь 2019 года в системе инцидент было отработано более 2 тысяч сообщений по теме реформы ТКО.
Основными темами инцидентов были:
- проблемы с вывозом ТКО;
- несанкционированные свалки;
- проблемы с организацией контейнерных площадок/отсутствие контейнеров;
- вопросы раздельного сбора мусора.
Пик сообщений пришелся на апрель – июнь текущего года (более 700 сообщений). С октября по настоящее время по теме ТКО приходит чуть более 400.
"Снижение количества сообщений достигнуто благодаря эффективному взаимодействию ситуационного центра проекта с региональными операторами (в частности Нижэкология НН), министерством экологии и муниципалитетами", - пояснили в ситуационном центре.
Лидерами по количеству сообщений стали Нижний Новгород, Дзержинск, Бор, а также Кстовский, Лысковский, Бутурлинский и Краснобаковский районы.
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