Наиболее частыми жалобами нижегородцев в соцсети стали проблемы с вывозом ТКО Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Наиболее частыми жалобами нижегородцев в социальной сети интернете стали проблемы с вывозом ТКО.

Как сообщает ситуационный центр проекта Инцидент-менеджмент, с января по декабрь 2019 года в системе инцидент было отработано более 2 тысяч сообщений по теме реформы ТКО.

Основными темами инцидентов были:

- проблемы с вывозом ТКО;

- несанкционированные свалки;

- проблемы с организацией контейнерных площадок/отсутствие контейнеров;

- вопросы раздельного сбора мусора.

Пик сообщений пришелся на апрель – июнь текущего года (более 700 сообщений). С октября по настоящее время по теме ТКО приходит чуть более 400.

"Снижение количества сообщений достигнуто благодаря эффективному взаимодействию ситуационного центра проекта с региональными операторами (в частности Нижэкология НН), министерством экологии и муниципалитетами", - пояснили в ситуационном центре.

Лидерами по количеству сообщений стали Нижний Новгород, Дзержинск, Бор, а также Кстовский, Лысковский, Бутурлинский и Краснобаковский районы.