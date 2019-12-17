Последние новости рубрики Общество
18 декабря 2019 15:04  [32] ТФОМС Нижегородской области напомнил о возможности пройти диспансеризацию
18 декабря 2019 14:54  [34] Дефицит бюджета Нижнего Новгорода увеличен до 1,735 млрд рублей
18 декабря 2019 13:31  [455] Особую территорию с растениями из Красной книги создали в Дзержинске
18 декабря 2019 13:02  [117] Школы и детские сады Новинок передали в собственность Нижнего Новгорода
18 декабря 2019 13:01  [123] Экс-судебный пристав Московского района получила 1,5 года условно за превышение должностных полномочий
18 декабря 2019 12:55  [421] Нижегородскую школу олимпийского резерва по футболу передали в собственность области
18 декабря 2019 12:39  [109] Нижегородская Дума одобрила получение восьми квартир для детей-сирот
18 декабря 2019 12:25  [97] Наиболее частыми жалобами нижегородцев в соцсети стали проблемы с вывозом ТКО
18 декабря 2019 12:06  [146] Недостроенный ФОК на ул.Родионова передали в региональную собственность
18 декабря 2019 12:05  [92] ЭнергосбыТ Плюс напомнил о необходимости оплатить долги
Общество

Наиболее частыми жалобами нижегородцев в соцсети стали проблемы с вывозом ТКО

18 декабря 2019 12:25  [97] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Наиболее частыми жалобами нижегородцев в социальной сети интернете стали проблемы с вывозом ТКО.

Как сообщает ситуационный центр проекта Инцидент-менеджмент, с января по декабрь 2019 года в системе инцидент было отработано более 2 тысяч сообщений по теме реформы ТКО.

Основными темами инцидентов были:
- проблемы с вывозом ТКО;
- несанкционированные свалки;
- проблемы с организацией контейнерных площадок/отсутствие контейнеров;
- вопросы раздельного сбора мусора.

Пик сообщений пришелся на апрель – июнь текущего года (более 700 сообщений). С октября по настоящее время по теме ТКО приходит чуть более 400.

"Снижение количества сообщений достигнуто благодаря эффективному взаимодействию ситуационного центра проекта с региональными операторами (в частности Нижэкология НН), министерством экологии и муниципалитетами", - пояснили в ситуационном центре.

Лидерами по количеству сообщений стали Нижний Новгород, Дзержинск, Бор, а также Кстовский, Лысковский, Бутурлинский и Краснобаковский районы.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖКХ ТБО
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph