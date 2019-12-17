Замглавы администрации Княгининского района решил защитить свои права Политика

Фото: с сайта admknyaginino.ru

Замглавы администрации Княгининского района решил защитить свои права. Как сообщили в государственной инспекции труда в Нижегородской области 18 декабря 2019 года, по обращению сотрудника была организована проверка.

В ходе проверки выявлено, что заместитель главы - начальник управления инженерной инфраструктуры и общественной безопасности администрации Княгининского района был привлечен к дисциплинарной ответственности. Ему был объявлен выговор за ненадлежащее исполнение работы, не обусловленной его трудовым договором.

По результатам проверки Госинспекции - районной администрации выдано предписание, которое обязывает администрацию отменить распоряжение о привлечении замглавы к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, выявлены другие нарушения трудовых прав работника. Так, на время нахождения главы администрации в оплачиваемом отпуске и на больничном листе заместитель исполнял обязанности главы администрации. В нарушение ст. 151 ТК РФ соглашения о размере доплаты на этот период не заключалось. Доплату замглаве не начислили.

В результате, администрации района выдали предупреждение плюс штраф в размере 35 тысяч рублей.