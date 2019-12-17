Особую территорию с растениями из Красной книги создали в Дзержинске Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Новую особо охраняемую территорию регионального значения создали в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Территория "Сосновые леса природного комплекса Дзержинска" образована постановлением правительства Нижегородской области.

На данной территории произрастает такое занесенное в Красную книгу Нижегородской области растение, как ракитник Цингера.

Также там присутствуют занесенные в Красную книгу России гроздовник многораздельный, неоттианта клобучковая, острокильница чернеющая, повойничек трехтычинковый, чабрец Маршалла, чабрец ползучий.

Площадь территории нового природного комплекса составляет 387 га.

"Работа по усовершенствованию сети особо охраняемых природных территорий будет продолжена. В частности, в регионе к 2022 году планируется создание в рамках национального проекта "Экология" первого национального парка. Отмечу, что природа Нижегородской области уникальна, вопросы сохранения этого достояния – одна из наших стратегических задач", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он напомнил, что в регионе в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" выполнено воспроизводство лесов на площади 13 тысяч гектаров. Объемы лесовостановления в регионе одни из самых высоких среди субъектов ПФО.

"В 2019 году высажено более 20 миллионов деревьев. Также лесники получили более 100 единиц противопожарной и лесокультурной техники и оборудования. Среди них и новые лесопосадочные машины. Они являются альтернативой ручной посадке леса, что позволит повысить интенсивность создания нового поколения лесных насаждений", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.