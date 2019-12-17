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Бизнес

Регулярный авиарейс Нижний Новгород-Казань-Кемерово открывается со 2 января

18 декабря 2019 14:03  [82] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Регулярный авиарейс Нижний Новгород-Казань-Кемерово открывается со 2 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Стригино (входит в холдинг "Аэропорты Регионов").

Согласно данным, которые указаны на сайте аэропорта, самолеты в этом направлении будут летать до 26 марта следующего года.

Организатором перелетов выступает "ЮВТ Аэро". Воздушные судна станут выполнять авиарейсы два раза в неделю (по местному времени):

По вторникам "Казань – Кемерово – Казань - Нижний Новгород"
Время отправления из Казани в 01:40 – посадка в аэропорту Кемерово в 09:00, вылет из Кемерово в 10:00 – посадка в аэропорту Казани в 09:25, вылет из Казани в 10:30 – посадка в Нижнем Новгороде в 11:20.

По четвергам Нижний Новгород - Казань – Кемерово — Казань
Время отправления из Нижнего Новгорода в 21:40 – посадка в аэропорту Казани в 22:30, вылет из Казани в 23:30 – посадка в аэропорту Кемерово в 06:50, вылет из Кемерово в 07:50 – посадка в аэропорту Казани в 07:20.

На маршруте будут задействованы канадские авиалайнеры Бомбардье CRJ-200, максимальная вместимость пассажирского салона - 50 человек.

Руководство "ЮВТ Аэро" считает, что новый маршрут будет способствовать развитию экономическим, промышленным и культурно-туристическим связям между и между Республикой Татарстан, Нижегородской и Кемеровской областью.

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