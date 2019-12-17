"Власть прислушалась к мнению нижегородцев", - Вадим Булавинов Политика

Вадим Булавинов Фото: Пресс-служба НРО Единой России

Депутат Госдумы от Нижегородской области Вадим Булавинов прокомментировал предстоящие изменения в системе выборов в думу Нижнего Новгорода.

"По смешанному принципу выборы в гордуму проходили с 2005 года, и уже тогда я открыто заявлял, что для органов местного самоуправления должны быть только прямые выборы. Я был убежден, что Нижний Новгород обязательно вернется к мажоритарной системе. Жаль, что на это потребовалось почти 15 лет", - сказал депутат.

"Все это время жители города настаивали на формировании местного самоуправления путем прямых выборов и ухода от партийных списков. И изменения в Гордуме – результат того, что власть прислушалась к мнению нижегородцев. Попадать в представительный орган муниципального образования кандидаты должны только по волеизъявлению избирателей. Если люди выбрали кандидата, которому они доверяют, то он будет нести персональную ответственность перед конкретными жителями", - отметил Вадим Булавинов.

"Городская дума - важнейшее звено, позволяющее нижегородцам принимать ключевые решения в политической, экономической, культурной и других направлениях развития родного города", - добавил он.



"Не менее важным станет и уменьшение числа городских депутатов с 47 до 35. И речь не только о сокращении расходов в бюджете. Сокращение количества в данном случае непременно перейдет в качество", - считает депутат Госдумы.

"Уверен, что уже совсем скоро после принятия новой системы в городской думе, нижегородцы почувствуют позитивные изменения", - подытожил Вадим Булавинов.