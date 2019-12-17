Дума Дзержинска приняла бюджет на 2020 год Экономика

Дума Дзержинска приняла бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Об этом сообщили в пресс-службе Думы по итогам заседания 18 декабря 2019 года.

Депутатское объединение партии "Единая Россия" консолидировано проголосовало "за" принятие бюджета, члены фракции КПРФ, в соответствии с решением фракции, голосовали индивидуально.

"Мы прекрасно понимаем, что у бюджета есть недостатки. Например, с нашей точки зрения, заложено недостаточное финансирование социальных объектов, нет нужного объема средств для ликвидации несанкционированных свалок в поселках. Мы это показали голосованием. В то же время бюджет увеличился в два раза, сократился дефицит. Это плюс. Фракция КПРФ голосует в интересах города и горожан", - прокомментировал позицию коммунистической фракции в Думе ее руководитель Александр Терентьев.

В итоге голосования проект решения поддержали 21 депутат, 4 - воздержались.

Основные параметры городского бюджета на 2020 год таковы: доходы – 7 млрд 955 млн рублей, расходы – 7 млрд 976 млн рублей, дефицит – 20,7 млн рублей.

Бюджет был принят с учетом поправок правового управления городской Думы, комитета по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике, администрации города, касающихся в основном технических моментов.

Поправка, предложенная депутатом Виктором Романовым, об уменьшении в 2020 году субсидии в сумме 3,34 млн рублей на финансовое обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг негосударственным общеобразовательным учреждениям, не была поддержана депутатским корпусом.

"Это очень достойный бюджет, администрация хорошо поработала над его созданием. Поэтому большинство депутатов поддержали проект. Думаю, что бюджет будет эффективным. По сравнению с прошлым годом дефицит бюджета снизился более чем на 100 миллионов. При реализации нужных мероприятий в течение года, возможно, дефицит будет перекрыт, тогда средства будут направлены на цель, которая последовательно решалась и в текущем году - снижение муниципального долга", - подытожил итоги голосования председатель Городской думы, секретарь местного отделения ЕР Сергей Попов.

В структуре доходов городского бюджета 2020-2022 годов основную долю по-прежнему занимают безвозмездные поступления: 2020 год – 5 млрд 755 млн рублей, 2021 год – 5 млрд 591 млн рублей, 2022 год – 6 млрд 328 млн рублей.

Бюджет 2020 года включает 17 муниципальных программ. Объем программных расходов на 2020 год запланирован в сумме 7 млрд 586 млн рублей, что составляет 95,1% расходов городского бюджета (в 2019 году – 92,9 % при принятии бюджета). Непрограммные расходы составляют – 389 млн рублей или 4,9 % от общего объема расходов.

Расходы на финансирование отраслей социальной сферы на 2020 год сформированы в объеме 4 млрд 29 млн рублей, что составляет 50,5 % в общих расходах городского бюджета.

В том числе, в расходную часть проекта бюджета включены субсидии в размере 2 млрд 272 млн рублей, которые будут направлены на реализацию в Дзержинске федерального и регионального проектов "Оздоровление Волги" в рамках национального проекта "Экология". Данные средства заложены в муниципальную программу "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск".

Кроме того, в расходах заложены средства в сумме 3,6 млн рублей на организацию в 2020 году мероприятий по созданию "Экоцентра им.И.Н.Ильяшевича". В связи с подготовкой к празднованию 90-летия Дзержинска до 13 млн рублей увеличены расходы на проведение мероприятий, включенных в Календарь официальных городских мероприятий (в текущем году на эти цели было предусмотрено 3 млн рублей).