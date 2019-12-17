ТФОМС Нижегородской области напомнил о возможности пройти диспансеризацию Общество

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Нижегородской области напомнил о возможности пройти диспансеризацию. Как сообщили в управлении, с начала этого года 465 тысяч нижегородцев уже прошли диспансеризацию.

"Основная цель диспансеризации – раннее выявление заболеваний, которые могут угрожать здоровью человека. Люди не знали о том, что у них развивается опаснейшее заболевание. Теперь же они получают эффективное лечение", - подчеркнула директор ТФОМС Светлана Ермолова.

Первый этап диспансеризации основан на выявлении у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний (болезни системы кровообращения, в первую очередь ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, хронические болезни легких и др.) Проводится скрининг на выявление онкологических заболеваний, что крайне важно для ранней диагностики данной патологии. Для дополнительного обследования и уточнения диагноза проводится II этап диспансеризации. Полный список обследований и консультаций зависит от возраста и выявленных заболеваний.

О том, что диспансеризацию проходить необходимо, говорят цифры: каждый третий (51 513) нижегородец после прохождения первого этапа диспансерного обследования в 2019 году был направлен на 2 этап. 143 837 человек прошли консультации у врачей-специалистов, 272 027 нижегородцам установлено диспансерное наблюдение, 1 481 пациенту поставлен диагноз "онкологическое заболевание".

Напомним, бесплатное обследование по полису ОМС в возрасте 18-39 лет проводится один раз в три года, в возрасте 40-64 лет один раз в год, в возрасте более 65 лет один раз в год.

"Если вы имеете право на прохождение диспансеризации в 2019 году, еще можно успеть это сделать. Для этого следует обратиться в медицинское учреждение по месту жительства. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Работающим гражданам предоставляется оплачиваемое освобождение от работы в количестве одного рабочего дня", - добавила Светлана Ермолова.

Перечень медицинских учреждений, которые проводят диспансеризацию, размещен на сайте Территориального фонда ОМС (https://www.tfoms.nnov.ru/).

По всем вопросам прохождения диспансерного обследования можно обращаться по телефону контакт-центра ТФОМС: 8-800-333-71-93.