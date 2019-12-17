Три модельные библиотеки откроются в Нижегородской области в 2020 году Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород

Три модельные библиотеки откроются в Нижегородской области в 2020 году в рамках национального проекта "Культура". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Библиотеки будут созданы на базе Центральной библиотеки Пильнинского района, Катунской сельской библиотеки Чкаловска и Решетихинской поселковой библиотеки Володарского района.

Модельные библиотеки - это многофункциональные центры культурного развития. В рамках работ по их созданию модернизируется внутреннее пространство библиотеки: увеличивается площадь для читателей, приобретается мебель и современное оборудование.

"В рамках нацпроекта "Культура" в России, по сути, создаются библиотеки нового поколения, куда может прийти каждый желающий и не только найти то, что ему нужно, но и с пользой провести свободное время", - сказал Глеб Никитин.

"Текущий 2019 год стал особенным для библиотечного дела в регионе. Почти 9 миллионов рублей было выделено на комплектование фондов двух крупнейших библиотек области. Это позволило приобрести порядка 11 тысяч наименований книг. Такого масштабного пополнения не было в регионе более 10 лет. Также в рамках проекта "Цифровая культура" мы продолжаем оцифровку книг. Таким образом, даже в самых отдаленных уголках области люди могут получить доступ к необходимым им изданиям", - добавил глава региона.

Первая модельная библиотека открылась 12 декабря 2019 года в Выксе. В учреждении было установлено мультимедийное оборудование, организована сенсорная комната, увеличено пространство для читателей, в том числе и для работы за компьютером, подключен высокоскоростной интернет с выходом на Национальную электронную библиотеку. Пополнился и книжный фонд. На данный момент закуплено более 2000 новых изданий, среди которых универсальные энциклопедические, классическая литература и популярная подростковая.

До конца года в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Культура" откроются еще две модельные библиотеки – в Дзержинске и Гагине.