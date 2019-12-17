Дмитрий Сватковский получил благодарность за активную работу в осеннюю сессию в Госдуме Политика

Дмитрий Сватковский Фото: пресс-служба Дмитрий Сватковского

Депутат Государственной думы Дмитрий Сватковский получил благодарность от заместителя председателя Госдумы, руководителя фракции "Единая Россия" Сергея Неверова "за активную работу в период осенней сессии 2019 года и существенный вклад в развитие законодательства РФ". Об этом сообщает пресс-служба депутата.

"Я благодарен руководителю нашей фракции за такую оценку моей работы. Но считаю, что это результат коллективного труда – здесь велика заслуга моих коллег по комитету, однопартийцев, особо отмечу поддержку руководителя нашего комитета Ольги Савастьяновой, которая дает возможность проявлять инициативу, развиваться в разных направлениях", - сказал Дмитрий Сватковский.

Подводя основные итоги осенней сессии, депутат особо отметил продолжение законодательного обеспечения исполнения послания президента, новых национальных проектов. На данный момент из 86 пунктов по 70 законы вступили в силу.

"Традиционно ключевой вопрос осенней сессии - утверждение федерального бюджета на следующий год. Лично для меня крайне важным событием стало принятие поправки, согласно которой Нижегородская область дополнительно получит 1,275 млрд рублей из федерального бюджета 2020 года на строительство школ и детских садов", - подчеркнул Дмитрий Сватковский.

По мнению парламентария, другие важные решения Думы в эту сессию - совершенствование законодательства по защите дольщиков, решения по комплексному развитию сельских территорий, принятие в первом чтении законопроекта об ограничении работы "разливаек" в многоквартирных домах.

Напомним, этой осенью Дмитрий Сватковский возглавил экспертный совет по вопросам контроля в социальной сфере при комитете ГД РФ по контролю и регламенту.

Дмитрий Сватковский - депутат Государственной Думы РФ от Нижегородской области по одномандатному округу №129 (фракция "Единая Россия"). В состав округа входит 13 районов Нижегородской области (Большемурашкинский, Большеболдинский, Бутурлинский, Воротынский, Гагинский, Княгининский, Краснооктябрьский, Кстовский, Лысковский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский, Спасский районы), а также Советский и Нижегородский районы Нижнего Новгорода.