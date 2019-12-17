Гастроли театров и экскурсии в музеи пройдут в районах области по инициативе Глеба Никитина Общество

Фото: Александр Воложанин

Два новых проекта "Время музеев" и "Театральный поезд" стартуют в Нижегородской области в начале 2020 года. Об этом сообщил губернатор региона, секретарь НРО партии "Единая Россия" Глеб Никитин по итогам посещения нового Дома культуры в селе Водоватово Арзамасского района.

Совещание прошло в рамках рабочего визита в регион заместителя председателя совета федерации ФС РФ, секретаря генерального совета партии "ЕР" Андрея Турчака. В частности, в ходе визита состоялось обсуждение партийного проекта "Культура малой Родины".

"В рамках данного партийного проекта мы с нового года запускаем реализацию регионального проекта "Театральный поезд". Это проведение культурных мероприятий в районных ДК или на открытых площадках. В проекте будут задействованы четыре нижегородских государственных театра, государственная филармония им. М.Ростроповича и Губернский оркестр. Спектакли и концерты смогут посетить в течение года не менее 50 тысяч жителей всех районов области", - сказал губернатор.

"Проект "Время музеев" предполагает организацию экскурсий по музеям для школьников, активных жителей старшего и пенсионного возрастов. Предполагаем, что в течение года участие в нем примут не менее 40 тысяч человек изо всех районов региона. Очень важно, что реализация проектов будет способствовать достижению показателей, заложенных в национальном проекте "Культура". Владимир Путин поставил задачу как можно больше людей вовлекать в культурную деятельность. И мы видим, что реализация национальных, региональных и партийных проектов дает здесь синергетический эффект", - пояснил Глеб Никитин.

Как подчеркнул глава региона, эти региональные проекты будут обсуждаться на заседании рабочей группы генерального совета "Единой России" по контролю за реализацией национальных проектов.

"Надеюсь, что наши проекты смогут быть полезными и другим регионам. Возможно, получится создать библиотеку лучших проектов, в которую войдут самые интересные проекты со всей России", - подчеркнул губернатор.

Андрей Турчак согласился с инициативами Глеба Никитина, указав на то, что Нижегородская область в числе лучших по реализации партийных проектов.