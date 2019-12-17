Гендиректор Нижегородского водоканала Николай Николюк в телеэфире рассказал о работе компании Бизнес

Николай Николюк Фото: Пресс-служба Нижегородского водоканала

Генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" Николай Николюк в телеэфире подвел краткие итоги работы компании за 11 месяцев 2019 года.

Он рассказал, что к концу 2019 года Нижегородский водоканал подходит с серьезным объемом перекладки водопроводных и канализационных сетей.

"Если в 2018 году объем перекладок составлял 35 км, в 2017 году цифра была 30 км, то за 11 месяцев 2019 года уже более 40 км труб диаметром от 100 мм до 1400 мм, и до конца декабря мы этот показатель еще увеличим", - пояснил генеральный директор Нижегородского водоканала.

Николай Николюк отметил, что для перекладок выбираются наиболее проблемные участки сети водоснабжения и водоотведения Нижнего Новгорода. Это позволяет снизить аварийность на сетях и улучшить качество водоснабжения города в целом. Самыми крупными объектами перекладок стали ремонты на улицах Шнитникова, Белинского, Слободы-Подновье, Богородского, Ильича, Нестерова.

Помимо сетевых работ, модернизировалось оборудование на насосных станциях и на станциях подъема воды из реки. Для предотвращения гидравлических ударов установлены устройства гидрогашения и плавного пуска. Также Нижегородский водоканал реализует проект по оснащению водопроводных и канализационных насосных станций современным насосным оборудованием и системой телеметрии на производственных объектах.

"В этом году мы отлаживали водопроводные режимы, в течение всего года следили за показателями. Избыточное давление негативно влияет на трубы. Новое оборудование позволило сократить потребление электроэнергии на 10% по сравнению с прошлым годом, а также отрегулировать напор в разводящей сети водоснабжения и водоотведения, - говорит генеральный директор.

Кроме снижения аварийности на 15%, удалось уменьшить и количество повторных утечек. Если в том году их было 299, то в этом году показатель снизился более чем на сто аварий и составляет 188.

Также Нижегородский водоканал устанавливает систему автоматического управления технологическими процессами (АСУТП). Ведется работа по монтажу на 88 водопроводных и канализационных насосных станциях. Установка датчиков давления, расхода, уровня водоснабжения и водоотведения позволит в режиме реального времени контролировать работу насосных станций и основных технологических параметров.

"Мы сможем еще оперативнее реагировать на внештатные и аварийные ситуации на сетях. Уже установлены новые насосы на ВНС на улицах Жукова, Совнаркомовской, Замкнутая, Народная, Большая Покровская. Десять насосных станций сейчас находятся в работе. В качестве примера можно привести модернизированную станцию на улице Фучика. В этом году мы заменили старое советское здание на блочно-модульную конструкцию современного образца и снизили избыточное давление в системе", - отметил Николай Николюк.

В ходе интервью Николай Николюк рассказал о работе по сохранению человеческого капитала предприятия.

"Большое внимание мы уделяем корпоративной культуре и повышению уровня квалификации работников, стараемся бережно относиться к людям. Этой осенью решили переосмыслить советский опыт и запустить соревнования авариных бригад. Разработана специальная балльная система, которая учитывает не только скорость выполнения работ, но и их качество. Сейчас, по итогам трех месяцев, уже можно сказать, что результат есть: соревнуясь друг с другом, бригады значительно повысили свои показатели. Лучших мы поощряем материально и продвижением по службе", - пояснил руководитель компании.

Полтора года назад Нижегородский водоканал начал обеспечивать водоснабжение и водоотведение территории Кстовского района. На момент передачи было немало проблем, таких как изношенность сетей, плохое качество воды из подземных источников, постоянные аварии на трубопроводах.

"В Ближнем Борисове, например, вода в период высокого водопотребления поставлялась жителям по графику три раза в сутки. Сейчас вода подается бесперебойно, 24 часа в сутки с водопроводной станции Малиновая гряда. Вода качественная, соответствующая СанПиН. Также на постоянное водоснабжение с нашей станции переведены поселки Селекционная станция, Опытный и Культура. В общей сложности в этом году мы переложили пять километров сетей в Кстовском районе, это в десятки раз больше, чем перекладывалось до того, - отметил Николай Николюк.

Серьезным направлением работы Нижегородского водоканала стало участие в программе по оздоровлению Волги. Нижегородский водоканал провел реконструкцию аэротенков на Нижегородской станции аэрации, на Ново-Сормовской станции поставили рыбозащитные устройства, препятствующие проникновению рыб и мальков в оголовок водозаборных сооружений.

"В настоящее время мы приступили к проекту по ликвидации сброса промывных вод, начались строительно-монтажные работы на станциях Слудинской и Малиновой гряде. В следующем году начнется реконструкция Нижегородской станции аэрации 1974 года постройки. В этом году мы сделали проектирование, в следующем году начнем строительство и завершим его к 2022 году. Это позволит реконструировать станцию в соответствии с современными стандартами", - подытожил генеральный директор Нижегородского водоканала.