"Ростелеком" подключил к оптике 288 социально значимых объектов в Нижегородской области Общество

"Ростелеком" завершил в Нижегородской области первый этап проекта "Информационная инфраструктура". Возможность подключить скоростной интернет получили 288 социально значимых объектов региона. Об этом сообщили в пресс-службе компании.



С 1 декабря цифровые сервисы доступны 107 школам, 79 фельдшерско-акушерским пунктам, 20 пожарным частям, 17 отделениям Росгвардии и 65 объектам органов местного самоуправления и государственной власти.

"Благодаря реализации нацпроекта высокоскоростной интернет стал доступен не только в школах крупных городов, но и в небольших населенных пунктах. Эта очевидная необходимость времени. Наши дети вне зависимости от места проживания должны получать быстрый доступ ко всем нужным им образовательным интернет-ресурсам. Напомню, что работы проходят поэтапно. Сейчас подключены более четверти объектов, всего к февралю 2021 года должны быть обеспечены интернетом более 1100", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Для нашей компании участие в масштабном государственном проекте – один из приоритетов и особая ответственность. Несмотря на сжатые сроки, за три месяца “Ростелеком” выполнил значительный объем работ и завершил в срок всё запланированное. Мы построили 139 километров оптики в 15 городских округах и 17 районах области. Благодаря созданной телекоммуникационной инфраструктуре качество жизни в малых населенных пунктах станет принципиально выше, а люди смогут получить индивидуальный доступ к цифровым сервисам", - добавил вице-президент – директор макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Иван Зима.

Всего до конца 2021 года "Ростелеком" построит 1783 километров ВОЛС в 500 населенных пунктах Нижегородской области и подключит к интернету 1104 социально значимых объекта.

Строительство сети передачи данных ведется по контракту, который заключили компания "Ростелеком" и министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Оператор выступает в регионе партнером государства по реализации регионального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".