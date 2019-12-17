Нижегородские политтехнологи "PolitProject" третий год подряд получают профессиональную премию РАПК Политика

Нижегородские политтехнологи "PolitProject" третий год подряд получают профессиональную премию РАПК. Центр региональных политических и социальных проектов "PolitProject" в третий раз стал победителем. Об этом сообщили в центре.

Премия присуждается по итогам года за самые значимые электоральные проекты, реализованные на территории РФ.

По итогам 2019 года центр "PolitProject" победил в номинации "Новые инструменты избирательной кампании". Жюри премии высоко оценило разработку собственного программного продукта компании – "Автоматизированной системы верификации избирателей, формирования агентской сети и мобилизации пользователей социальных сетей".

Система позволяет вовлечь в электоральный процесс новые группы избирателей посредством социальных сетей, что крайне ценно в современных реалиях ведения избирательной кампании.

"XXI век диктует свои условия. Современные политические технологии невозможны без тесной интеграции со сферой IT. Наша компания видит своё будущее именно в этом. Мы стремимся максимально использовать все возможности, которые сегодня предоставляют интернет, мессенджеры, социальные сети. И очень рады, что этот вектор находит признание у профессионального сообщества, которое объединяет вокруг себя РАПК", - рассказал учредитель Центра "PolitProject" Сергей Мощенков.

Напомним, в 2017 году центр получил премию в номинации "Лучшая линейка АПМ", в 2018 году – премия в номинации "Лучший видеоролик". Эта же разработка ранее победила в номинации "Лучший электоральный софт" премии "Электронная электоральная политика" и стала победителем премии IT-проект года.

Учредителями центра "PolitProject" являются нижегородские политтехнологи Сергей Мощенков и Виктор Афонин.