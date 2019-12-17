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Политика

"Главный законодательный итог года - обеспечение важнейших социальных обязательств", - Денис Москвин

19 декабря 2019 11:08  [72] Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

В Государственной Думе завершилась осеняя сессия. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия". Всего в ходе сессии принято более 200 законов, а за 2019 год - более 500. По словам депутата Государственной Думы Дениса Москвина, основным приоритетом в законодательной работе стала реализация послания президента и качественное законодательное обеспечение национальных проектов.

"Одним из ключевых принятых нами законов в ходе осенней сессии, безусловно, стал бюджет страны на ближайшие годы. В нем отражены самые востребованные нашими жителями направления, мы смогли обеспечить положительную динамику в виде значительного увеличения финансирования таких важнейших статей как здравоохранение, образование, инфраструктурное развитие территорий", - рассказал Денис Москвин.

Значительная часть принятых законопроектов направлена на социальную поддержку и защиту населения.

"Частичная компенсация ипотеки семьям с детьми, ипотечные каникулы, принудительное взыскание долгов по зарплате, защита дольщиков, введение системы паллиативной помощи, запрет "разливаек" в жилых домах, ужесточение наказание за пьяные ДТП - это лишь небольшая часть затронутых в нашей работе направлений, которая, на мой взгляд, свидетельствует о комплексном подходе в законотворческой деятельности. Такая законодательная динамика, подкрепленная устойчивым профицитным бюджетом, и должна обеспечить все важнейшие социальные обязательства государства", - добавил Денис Москвин.

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