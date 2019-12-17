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Происшествия

ДТП на Канавинском мосту спровоцировало многокилометровую пробку 19 декабря

19 декабря 2019 11:46  [155] Происшествия

Фото: Яндекс.Пробки

ДТП на Канавинском мосту спровоцировало многокилометровую пробку утром 19 декабря 2019 года. По предварительным данным УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, около 06:30 24-летняя девушка-водитель автомобиля Infiniti (стаж 4 года) выехала на встречную полосу в начале моста (около ул. Черниговской) и столкнулась с Kia Optima. 

В результате лобового столкновения пострадал 48-летий водитель Kia Optima. Был отпущен.

Кроме того, из-за данного происшествия в районе ул. Советской, пл.Ленина и на самом Канавинском мосту образовалась огромная пробка. По данным портала Яндекс.Пробки она оценивалась в 8 баллов по состоянию на 07:30-08:00.

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