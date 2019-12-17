Вызов эвакуатора в Москве

В Москве эвакуатор можно вызвать в любое время суток.

Услугой эвакуатор москва можно воспользоваться в любое время суток. К примеру для этого можно позвонить сюда https://msk.cartaxi.io/. Потребность в вызове эвакуатора возникает в случае если на дороге возникли непредвиденные ситуации, такие как:

Отказ двигателя транспортного средства.

Дорожно-транспортное происшествие.

Пустой бензобак.

Чтобы перевозка автомобиля, вышедшего из строя, была организована правильно, диспетчер специализированной компании, получив информацию от водителя, подбирает наиболее подходящую технику:

Со стационарной платформой. В этом случае эвакуаторы оснащены откидными трапами. Погрузка транспортного средства выполняется при использовании механической, гидравлической или электрической лебедки. Наиболее подходит данный вариант для автомобилей с незаблокированными колесами без значительных повреждений.

Со сдвижной платформой. Такие эвакуаторы – универсальные и могут использоваться для транспортировки любых автомобилей, в том числе и отличающихся малым дорожным просветом. При этом погрузка осуществляется в короткое время. Техника подходит в случаях, когда у транспортного средства по какой-либо причине заблокированы или имеются серьезные повреждения в результате ДТП.

С краном-манипулятором. Данный вид эвакуаторов используется для перевозки транспортных средств со значительными повреждениями. Очень часто их применяют для транспортировки крупногабаритной техники. Кроме того эвакуаторы , оснащенные гидроманипулятором, позволяют выполнить погрузку машины в труднодоступных местах.

Выбирать эвакуатор необходимо с учетом вида транспортного средства. Важным показателем является грузоподъемность специализированной техники. Цена услуги формируется с учетом габаритов и массы транспортируемой машины, ее текущего состояния, требуемого специального оборудования, удаленности нахождения и сложности маршрута.

После оформления вызова, специализированная техника прибывает на место происшествия в кратчайшее время. Опытные водители могут проконсультировать по всем вопросам и обеспечивают безопасную погрузку и доставку в нужное место.

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