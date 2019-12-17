Безопасные грузовые перевозки

Биржа грузоперевозок ATI.SU — площадка для обмена информацией между участниками рынка в сфере автомобильных грузоперевозок. Сервис является одним из самых крупных на территории РФ и насчитывает свыше 200 000 активных пользователей.

Компания работает в сфере перевозок более 18 лет, что позволяет ей предоставлять услуги на самом высоком уровне. Уже довольно давно с помощью сайта можно находить и международные маршруты в том числе, например, грузовые перевозки в Астану. А многочисленные внутренние функции сайта позволят минимизировать возможные риски за счет:

системы рейтинга участников;

оперативного решения возникших споров с привлечением третьей стороны — юристов самого сервиса;

онлайн-страхования;

возможности предъявить претензию через официальный форум.

Особенности биржи грузоперевозок

Каждый день на ресурсе размещается около 125 000 заявок от перевозчиков, экспедиторов и грузоотправителей из России, Украины, стран Балтии и Евросоюза. Предоставляется возможность создавать, хранить, делать отправку, утверждать и ставить электронную подпись на документах в интернете.

Главная задача биржи грузоперевозок заключается в разработке и предоставлении водителям и грузоотправителям актуальных и удобных средств по обмену информацией, которые будут способствовать эффективности и безопасности бизнеса.

На каких принципах осуществляется деятельность биржи

Работа АТИ базируется на следующих принципах:

Общие интересы. Биржа не является конкурентом для собственных клиентов, так как не осуществляет перевозки груза и не отправляет их.

Равные условия. Предоставляются одинаковые условия без каких-либо привилегий. Никто не узнает о грузах и транспорте раньше остальных.

Развитие и рост. ATI.SU улучшает свою деятельность, основываясь на пожеланиях и требованиях клиентов.

Равноправие. Правила и условия сайта распространяются для всех одинаково.

Кто пользуется ресурсом

Он универсален, поэтому им пользуются все участники рынка перевозок. Перевозчики размещают свое ТС и получают заявки от грузоотправителей или занимаются самостоятельным поиском, через который можно найти и упомянутые грузовые перевозки в Астану. Владельцы грузов добавляют заказ и получают отклики.

При возникновении любых вопросов можно обратиться в техподдержку, которая работает в круглосуточном режиме. Для исключения рисков участники ATI.SU получают особые условия страхования от известных страховых компаний. Вы можете застраховать груз во время транспортировки, ответственность перевозчика или экспедитора.

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