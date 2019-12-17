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Общество

ЗС НО приняло закон, направленный на снижение уровня бедности в регионе

19 декабря 2019 11:59  [404] Общество

Депутаты Законодательного собрания региона на заседании 19 декабря 2019 года приняли в двух чтениях проект изменений в закон "Об адресной государственной социальной поддержке малоимущих семей или малоимущих одиноко проживающих граждан в Нижегородской области". Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

Теперь гражданам может быть предоставлена адресная государственная социальная поддержка на основании социального контракта за счет средств областного бюджета и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Ее получателями могут быть малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.

В пресс-службе пояснили, что по данным на III квартал 2019 года величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составил 10 936 рублей; для пенсионеров — 8 389 рублей; для детей — 10 397 рублей.

При принятии изменений в закон гражданам с доходом ниже прожиточного минимума назначается социальная помощь на основании социального контракта. В частности, помощь может быть назначена ежемесячно на период действия контракта, который длится от трех до 12 месяцев. Размер помощи равен величине прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в Нижегородской области за II квартал года, предшествующего году заключения социального контракта (в 2020 году – 11 248 рублей).

Это предусмотрено в следующих случаях:

- поиск работы с последующим трудоустройством;

- прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования;

- реализация иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.

"Принятие данного законопроекта будет способствовать снижению уровня бедности в Нижегородской области. Поставлена задача - к 2024 году снизить этот показатель в 2 раза. Для ее решения вместе с правительством области будем делать все возможное", - сказал председатель комитета по социальным вопросам Надир Хафизов.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. Если человек оказался в трудной жизненной ситуации и нуждается в помощи на основании социального контракта, ему нужно обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства.

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