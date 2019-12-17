Экскаваторы Hitachi в 2020 году: обзор моделей, цены

Hitachi — известный на весь мир японский бренд, выпускающий спецтехнику. Компания включает более 1000 заводов и дочерних фирм, занимающихся сборкой и продажей строительных машин. Спецтехника Hitachi отличается надежностью, комфортом, экономической эффективностью и высокой производительностью. Обширная сеть дилеров и сервисных центров обеспечивает доступность запчастей. Благодаря этому, бренд получил широкое распространение.
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Компания выпускает широкий ассортимент ковшовых экскаваторов: от маневренных и легких мини-экскаваторов до карьерных гигантов. Для всей техники Hitachi характерны следующие преимущества:
Hitachi выпускает одноковшовые экскаваторы с гидравлической ломающейся стрелой и мощными экологичными двигателями для любых целей, как для частного использования, так для огромных строительных объектов.
Чтобы правильно выбрать экскаватор Хитачи, следует учитывать масштабы объектов, на которых он будет задействован и типы выполняемых задач. Для работы в черте города и на небольших частных объектах производитель предлагает мини-технику, для строительства многоэтажных зданий и дорог — модели среднего класса, для работы на карьерах и горнодобывающей промышленности — экскаваторы крупного класса.
В 2020 году производитель предлагает мини-экскаваторы серии Zaxis 5А со сниженным расходом топлива (по сравнению с предыдущей серией ниже на 13%) и сокращенным рабочим циклом. Это компактные машины с минимальным вылетом задней части и массой от 2 до 6 тонн. Техника подходит для работы на объектах в условиях плотной застройки, внутри зданий, на складах и в тоннелях. С легкостью транспортируется на борту грузового автомобиля. Стоимость экскаваторов серии от 3,5 до 6-7 млн.рублей.
Оснащение:
Преимущества серии:
Модели среднего класса — самый востребованный сегмент экскаваторов. Представлены сериями Zaxis 5G и Zaxis 5А. Эксплуатационная масса от 7 до 40 тонн. Применяются в земляных и строительных работах. Стоимость моделей из серий от 7-10 млн. рублей.
Техническое оснащение:
Преимущества серий:
Кроме стандартных моделей, в этих сериях выпускаются улучшенные модификации под выполнение определенных задач: H — усиленная модель для сложных условий работы, K — техника для демонтажа с возможностью использования гидромолота и измельчителя, L — модель для работы в лесной промышленности, LCN — узкогабаритный экскаватор.
Мощная высокопроизводительная техника, с эксплуатационной массой от 45 до 85 тонн. Представлена серией экскаваторов Zaxis 5G. Подходит для масштабных земляных, горных, карьерных работ. Для самых суровых условий разработана модификация с условным обозначением R. Стоимость крупногабаритных экскаваторов Хитачи на 2020 год от 15-20 млн. рублей.
Оснащение:
Экскаваторы Hitachi — надежная и долговечная спецтехника. Чтобы модель эффективно справлялась с задачами, была экономически выгодной и удобной для эксплуатации, при выборе нужно учитывать основные параметры, такие как мощность, масса, максимальная глубина копания, способ транспортировки до объекта и потребление топлива.
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