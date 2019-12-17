Экскаваторы Hitachi в 2020 году: обзор моделей, цены

Hitachi — известный на весь мир японский бренд, выпускающий спецтехнику. Компания включает более 1000 заводов и дочерних фирм, занимающихся сборкой и продажей строительных машин. Спецтехника Hitachi отличается надежностью, комфортом, экономической эффективностью и высокой производительностью. Обширная сеть дилеров и сервисных центров обеспечивает доступность запчастей. Благодаря этому, бренд получил широкое распространение.

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Общие преимущества экскаваторов Hitachi

Компания выпускает широкий ассортимент ковшовых экскаваторов: от маневренных и легких мини-экскаваторов до карьерных гигантов. Для всей техники Hitachi характерны следующие преимущества:

Экономичный расход топлива — затраты горючего на единицу добываемого сырья минимальны.

Большой набор сменного навесного оборудования — система быстрой смены оборудования позволяет в считанные минуты менять рабочий орган стрелы и выполнять массу дополнительных операций (бурить скважины, разрушать скальные породы, выполнять демонтаж зданий и сооружений).

Повышенный комфорт для оператора — кабина оборудована эргономичными приборами управления, удобным креслом, климат-контролем. Все это направлено на снижение усталости оператора во время длительной работы.

Большой модельный ряд — бренд выпускает гусеничные и колесные экскаваторы разного размера и массы. Отдельные модели сконструированы под выполнения задач в осложненных условиях.

Техническая безопасность — оператор защищен от случайного падения груза и опрокидывания. Система автоматической блокировки обеспечивает безопасность людей в поле действия экскаватора. Электроника следит за нагрузкой и исправностью и немедленно оповещает о возникших проблемах.

Высокая производительность — разработчики экскаваторов Хитачи делают ставку на повышение скорости и качества работы без увеличения массы и расхода топлива.

Hitachi выпускает одноковшовые экскаваторы с гидравлической ломающейся стрелой и мощными экологичными двигателями для любых целей, как для частного использования, так для огромных строительных объектов.

Обзор моделей

Чтобы правильно выбрать экскаватор Хитачи, следует учитывать масштабы объектов, на которых он будет задействован и типы выполняемых задач. Для работы в черте города и на небольших частных объектах производитель предлагает мини-технику, для строительства многоэтажных зданий и дорог — модели среднего класса, для работы на карьерах и горнодобывающей промышленности — экскаваторы крупного класса.

Мини-экскаваторы Hitachi

В 2020 году производитель предлагает мини-экскаваторы серии Zaxis 5А со сниженным расходом топлива (по сравнению с предыдущей серией ниже на 13%) и сокращенным рабочим циклом. Это компактные машины с минимальным вылетом задней части и массой от 2 до 6 тонн. Техника подходит для работы на объектах в условиях плотной застройки, внутри зданий, на складах и в тоннелях. С легкостью транспортируется на борту грузового автомобиля. Стоимость экскаваторов серии от 3,5 до 6-7 млн.рублей.

Оснащение:

гусеничные шасси;

гидравлический сервопривод;

кабина с обзором 360°;

двигатель нового поколения Isuzu;

гидравлическая система HIOS III.

Преимущества серии:

Упрощенная процедура заправки топлива.

Скошенная задняя поверхность отвала для меньшего налипания грязи.

Передовая система энергосбережения.

Новый вертикальный глушитель для тихой работы.

Легкий доступ к точкам ТО.

Экскаваторы среднего класса

Модели среднего класса — самый востребованный сегмент экскаваторов. Представлены сериями Zaxis 5G и Zaxis 5А. Эксплуатационная масса от 7 до 40 тонн. Применяются в земляных и строительных работах. Стоимость моделей из серий от 7-10 млн. рублей.

Техническое оснащение:

гусеничные или пневмоколесные шасси;

гидравлическая система HIOS III;

кабина с круговым обзором и увеличенным пространством для ног;

дизельный двигатель Isuzu.

Преимущества серий:

Усиленная ходовая часть.

Низкие выбросы CO2 в атмосферу.

На 14% ниже потребление топлива при той же производительности.

Увеличенная выработка за счет объединения потоков масла.

Специальные режимы для повышения мощности и усилия подъема (Power Boost и Auto Power Lift).

Кроме стандартных моделей, в этих сериях выпускаются улучшенные модификации под выполнение определенных задач: H — усиленная модель для сложных условий работы, K — техника для демонтажа с возможностью использования гидромолота и измельчителя, L — модель для работы в лесной промышленности, LCN — узкогабаритный экскаватор.

Крупногабаритные

Мощная высокопроизводительная техника, с эксплуатационной массой от 45 до 85 тонн. Представлена серией экскаваторов Zaxis 5G. Подходит для масштабных земляных, горных, карьерных работ. Для самых суровых условий разработана модификация с условным обозначением R. Стоимость крупногабаритных экскаваторов Хитачи на 2020 год от 15-20 млн. рублей.

Оснащение:

гидравлическая система HIOS IIIB;

экологичный двигатель Isuzu;

гусеничные шасси;

ломающаяся гидравлическая стрела с обратной или прямой лопатой.

Экскаваторы Hitachi — надежная и долговечная спецтехника. Чтобы модель эффективно справлялась с задачами, была экономически выгодной и удобной для эксплуатации, при выборе нужно учитывать основные параметры, такие как мощность, масса, максимальная глубина копания, способ транспортировки до объекта и потребление топлива.

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