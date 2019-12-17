Преимущества спортивного и коммерческого линолеума

Линолеум является одним из самых распространенных напольных покрытий, который представлен в широком ассортименте. Он бывает бытовым, коммерческим и спортивным, отличается составом, качественными и эксплуатационными характеристиками, целевым назначением и условиями применения. Перед тем, как купить линолеум для спортзала, необходимо изучить его свойства и главные преимущества.

Основные преимущества спортивного линолеума

К спортивному линолеумному покрытию предъявляются более жесткие требования. Это связано с тем, что напольное покрытие испытывает постоянные нагрузки. Поэтому оно должно быть не только качественным, но и износостойким, прочным и долговечным. К основным преимуществам линолеума для спортивных залов относится следующее:

прочность;

износостойкость;

длительный срок службы;

устойчивость к растяжениям, образованию вмятин и деформациям;

простота укладки;

доступная стоимость;

большое разнообразие цветов и фактур.

Спортивный линолеум широко используется для укладки в спортзалах и фитнес-клубах, танцевальных и балетных студиях. При выборе линолеумного спортивного покрытия необходимо обращать внимание на такие характеристики и критерии, как гигиеничность, безопасность, комфорт, прочность, долговечность, класс износоустойчивости, размеры полотна и цвет.

Особенности и характеристики коммерческого линолеума

Высокой прочностью и износостойкостью обладает коммерческий линолеум, который пользуется популярностью в помещениях с большой проходимостью людей. Его укладывают в общественных местах, торговых центрах, складских помещениях и т.д. Это может быть гомогенный или гетерогенный линолеум коммерческого назначения, который отличается количеством слоев и эксплуатационными характеристиками.

Гомогенный имеет однородную структуру, это цельное полотно из ПВХ, а рисунок распределяется по всей поверхности. Это напольное покрытие отличается повышенной устойчивостью к истиранию, и длительное время сохраняет свой первоначальный внешний вид.

Гетерогенный линолеум отличается многослойной структурой, при этом верхний декоративный слой может быть выполнен под дерево или натуральный камень. Коммерческое линолеумное покрытие в отличие от бытового отличается повышенной устойчивостью к образованию вмятин и деформациям, прослужит долгие годы при соблюдении простых правил ухода.

Напольное ПВХ покрытие коммерческого назначения характеризуется стойкостью к истиранию и механическим нагрузкам, влажности, температурным колебаниям и физическому давлению. Наличие полиуретанового защитного слоя препятствует выгоранию рисунка, повышая срок его эксплуатации.

Основа из вспененного поливинилхлорида гарантирует необходимый уровень шумоизоляции и способствует амортизации. При покупке такого напольного покрытия следует требовать сертификаты качества и официальную гарантию от производителя.

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