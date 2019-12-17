Профессиональная доставка продовольствия в торговые сети по всей России

Наша страна объединяет 8 федеральных округов и 85 регионов. Немудрено, что в таких условиях сфера торговли требует определенного уровня мобильности и оперативности доставки продуктов питания в сетевые точки.
Гарантия сохранности груза, соблюдение температурных режимов, обеспечение условий транспортировки (наличие креплений, специальных стеллажей, фиксирующих ремней и.т.д) – это лишь самый малый список основных условий, которые требуется соблюсти при перевозке продовольствия.
Чтобы в сжатые сроки выполнить транспортировку продуктов питания, медицинских препаратов, косметики и бытовой химии в любой территориально удаленный регион Российской Федерации, воспользуйтесь услугами специализированной компании.
Штат таких организаций составляют профессиональные водители, которые обладают достаточными навыками для выбора оптимального маршрута следования, соблюдают скоростной режим, а также обеспечат полную сохранность груза на протяжении всего пути.
В зависимости от категории перевозимых пищевых продуктов, предусмотрено два климатических режима:
Крупные транспортные компании, например, http://гекар.рф/, обеспечат вам перевозку любых объемов продовольственных товаров: автопарк включают профессиональные грузовые рефрижераторы различной вместительности и грузоподъемности (от 2 до 20 тонн).
Во избежание инцидентов, связанных с порчей или утерей груза, заключается двухсторонний договор, где предусматриваются сроки и контроль транспортировки на всех ее этапах, включая погрузку, перевозку и разгрузку продовольствия по месту конечной дислокации.
Вы можете самостоятельно организовать доставку продовольственных товаров из одного региона в другой, однако, у вас может отсутствовать гарантия сохранности груза, оперативность и бережность его транспортировки.
Специальная транспортная компания http://гекар.рф/stati/dostavka-produktov-pitaniya-v-setevye-magaziny.html обеспечит профессиональную доставку товаров в торговые сети по всей России, при этом:
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