Куда можно сдать часы на комиссию?

В ситуации, когда срочно нужна большая сумма наличных, выручить может продажа часов. Конечно если это не конвейерная штамповка, а настоящий дорогой механизм или раритет, доставшийся вам по наследству. Продавать такие вещи самостоятельно так же иногда рискованно, как оформлять сделку по продаже недвижимости без проверки договора юристом.

К счастью сегодня не середина прошлого века, когда все более менее ценные вещи продавались с рук или через государственные комиссионные магазины. В первом случае всегда был риск нарваться на мошенников, во втором цены устанавливались минимальные, да еще и с грабительским комиссионным сбором.

Сегодня выбор значительно больше. Во всех городах множество ломбардов, скупок, и даже комиссионных магазинов, но с более выгодными для клиентов условиями продажи ценностей. Многочисленные доски объявлений, интернет площадки, газеты из рук в руки при продаже дорогих часов пожалуй не стоит рассматривать. Ведь стоимость некоторых моделей известных брендов может равняться многомиллионному состоянию.

Пожалуй, выгодный вариант, это сдать часы в Скупка-Центр, в котором вам предложат адекватную цену. Почему? Это легко обосновать.

Почему выгодно сдавать часы в скупки

Беспристрастность оценщика. У коллекционеров свои кадры, которые могут оценивать действительно честно, а могут действовать в интересах одной из сторон. В ломбардах и скупках специалисты знакомятся с продавцом непосредственно при оценке часов. Покупатель вообще пока не известен. Поэтому в завышении или занижении цен, оценщик не заинтересован.

Цена будет примерно средней по рынку, с учетом спроса по закрытым для общего пользования каналам.

Конфиденциальность сделки. Предварительную цену можно узнать онлайн, без посещения скупки. Для точной оценки, специалист может приехать домой. Покупатель никогда не узнает имя продавца, если конечно оно не выгравировано на крышке корпуса.

Компетентность специалистов. В центрах, работающих с элитными марками часов, оценщики могут подтвердить или опровергнуть подлинность указанного на корпусе бренда. Они знают все виды маркировок на мелких деталях механизма, помнят года выпуска каждой из моделей брендов. Поэтому вы получите точный ответ по поводу подлинности ваших часов даже при отсутствии документов.

Все, что сказано, касается только скупок, специализирующихся на покупке-продаже дорогих часов и ювелирных изделий. Все остальные подобные заведения, напоминающие лавку старьевщика своим разнообразием ассортимента принимаемых на оценку вещей, практически не соответствуют ни одному из перечисленных пунктов.

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