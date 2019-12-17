Куда можно сдать часы на комиссию?

В ситуации, когда срочно нужна большая сумма наличных, выручить может продажа часов. Конечно если это не конвейерная штамповка, а настоящий дорогой механизм или раритет, доставшийся вам по наследству. Продавать такие вещи самостоятельно так же иногда рискованно, как оформлять сделку по продаже недвижимости без проверки договора юристом.
К счастью сегодня не середина прошлого века, когда все более менее ценные вещи продавались с рук или через государственные комиссионные магазины. В первом случае всегда был риск нарваться на мошенников, во втором цены устанавливались минимальные, да еще и с грабительским комиссионным сбором.
Сегодня выбор значительно больше. Во всех городах множество ломбардов, скупок, и даже комиссионных магазинов, но с более выгодными для клиентов условиями продажи ценностей. Многочисленные доски объявлений, интернет площадки, газеты из рук в руки при продаже дорогих часов пожалуй не стоит рассматривать. Ведь стоимость некоторых моделей известных брендов может равняться многомиллионному состоянию.
Пожалуй, выгодный вариант, это сдать часы в Скупка-Центр, в котором вам предложат адекватную цену. Почему? Это легко обосновать.
Все, что сказано, касается только скупок, специализирующихся на покупке-продаже дорогих часов и ювелирных изделий. Все остальные подобные заведения, напоминающие лавку старьевщика своим разнообразием ассортимента принимаемых на оценку вещей, практически не соответствуют ни одному из перечисленных пунктов.
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