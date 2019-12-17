Из чего могут быть сделаны порталы каминов?

В современном мире камин — это не только и не столько отопительный прибор, сколько элемент интерьера, который приносит в помещение атмосферу уюта, гармонии, тепла, романтики и красоты. Именно поэтому особенно большое внимание уделяется созданию порталов — декоративной рамы, которая окружает топку и придает изделию тот или иной стиль.

Порталы делают из разных материалов. Некоторые из них подходят к любым видам топок, другие — только к определенным. Рассмотрим наиболее популярные из них.

Натуральный камень

Каменные порталы делают, как правило, из мрамора или гранита. Реже используют другие виды природного камня.

Именно каменные порталы считаются самыми стильными, дорогими и долговечными. В старинных особняках и дворцах всего мира до наших дней сохранились камины удивительной красоты, возраст которых исчисляется столетиями.

Наиболее популярный материал для создания порталов — мрамор. Вот ссылка, по которой вы можете ознакомиться с многообразием этих изделий. Мрамор столь востребован, благодаря тому, что он отлично поддается обработке и тонкой резьбе, подходит для изготовления изящные деталей и создания очень красивых изделий ручной работы.

Второй по популярности — гранит. Он используется для создания простых и лаконичных по форме порталов, так как камень этот отличается высокой прочностью и с трудом поддается тонкой художественной обработке.

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Натуральное дерево

Казалось бы, дерево — не лучший материал для обрамления огня, ведь оно горит. Но именно деревянные порталы были очень популярны в английский замках.

В современных изделиях дерево предварительно обрабатывают специальными пропитками и антипренами, что делает его негорючим. Кроме того, очень важно обложить топку специальными противопожарными плитами.

Чугун

Самостоятельные порталы редко делают из чугуна, чаще всего из этого металла сделаны декоративные топки, которые могут использоваться как отдельностоящие печи, а могут быть встроены в изразцовое обрамление.

Кирпич

Специальный огнеупорный кирпич отлично подходит для создания порталов, однако вписывается далеко не в каждый стиль. Зато кирпичную кладку также можно выложить огнеупорными изразцами.

Порталы для фальш-каминов

Если в вашем камине нет живого огня, а особенно если это — фальш-топка, то для создания портала можно использовать многое: от гипсокартона до простого, ничем не обработанного дерева, от гипса до бумаги — на что только хватит вашей фантазии.

Но помните, что если вы планируете разместить в пространстве топки свечи с настоящим огнем, то очень важно соблюдать технику пожарной безопасности.

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