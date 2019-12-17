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Общество

Запрет на ловлю налима вводят в Нижегородской области с 20 декабря

19 декабря 2019 12:23  [44] Общество

Запрет на ловлю налима вводят в Нижегородской области с 20 декабря 2019 года. Об этом сообщили в комитете госохотнадзора.

"Запрет вылова на единственного пресноводного семейства тресковых — налима — продлится в регионе по 19 января 2020 года. Данные ограничения направлены на сохранение популяции данного вида рыб", - пояснили в ведомстве.


Налим нерестится зимой при температуре воды 1°C. В декабре и январе он совершает нерестовые миграции, собирается с акватории водохранилищ, образуя нерестовые скопления. В летнее время налим скрывается на глубине, в прохладе, часто забирается под камни и в норы, где и замирает до наступления холодов.

Как рассказали в комитете, сразу же по завершению метания икры стаи налима расформировываются и хищник уходит на глубину. Отнерестившимся особям нужно активно питаться. Растет налим медленно, за 7−8 лет достигает длины около 60 см и веса 1,5 кг. Налим по мере роста питается мелкими личинками насекомых, беспозвоночными и после переходит на питание рыбой.

Ранее сообщалось, что для удобства граждан комитетом госохотнадзором разработана карта-схема участков, на которых с 1 октября по 30 апреля запрещена рыбалка. Ознакомиться с картой-схемой зимовальных ям можно на сайте ведомства по ссылке или в разделе "информация для рыбаков", подразделе "перечень зимовальных ям".

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