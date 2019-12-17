Нижегородские сельские территории получат на развитие 1,5 млрд рублей Общество

Сельские территории Нижегородской области в 2020 году получат на развитие 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Средства выделены в рамках реализации федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий".

Из общего объема средств почти 900 млн рублей привлечены из федерального бюджета. Финансирование будет осуществляться в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий". Она начинает действовать с 2020 года и рассчитана до 2025 года.

"Для вступления в программу нами проделана большая работа. Сформирован перечень проектов комплексного развития сельских территорий, реализация которых утверждена на федеральном уровне, - сообщил Глеб Никитин. - В следующем году запланировано строительство дорог, газопроводов, водопроводов, школы, льготного жилья для специалистов в районах, также будет отремонтирован ряд социальных объектов - дом культуры, школа, детский сад".

"Участие в госпрограмме – это колоссальная возможность значительно улучшить качество жизни сельских жителей. От нашей инициативы зависит то, какие проекты по развитию сельских территорий будут реализованы в нашем регионе, поэтому важно занять активную позицию в этом вопросе", - подчеркнул Глеб Никитин. Губернатор сообщил, что правительство области совместно с органами МСУ уже приступило к формированию заявки по участию в программе на 2021 год. При этом он подчеркнул, что количество проектов комплексного развития сельских территорий будет увеличено. Это позволит привлечь больше федеральных средств.