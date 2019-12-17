Последние новости рубрики Общество
19 декабря 2019 13:55  [42] Работа нижегородской канатной дороги приостановлена из-за непогоды
19 декабря 2019 13:39  [54] Почти 80 законов намерены принять нижегородские депутаты в 2020 году
19 декабря 2019 13:20  [73] "Нижний Новгород обладает необходимыми критериями для звания "Город трудовой доблести", - Глеб Никитин
19 декабря 2019 12:55  [88] Нижегородские сельские территории получат на развитие 1,5 млрд рублей
19 декабря 2019 12:29  [82] Нижегородская область направила в Президентский и Семеновский полки 25 призывников
19 декабря 2019 12:23  [105] Запрет на ловлю налима вводят в Нижегородской области с 20 декабря
19 декабря 2019 11:59  [442] ЗС НО приняло закон, направленный на снижение уровня бедности в регионе
19 декабря 2019 11:41  [109] Нижегородская область освоила 95% федсредств, выделенных на борьбу с онкологией
19 декабря 2019 11:20  [125] Заслуженным мастерам народных художественных промыслов Нижегородской области увеличили размер выплаты
19 декабря 2019 10:43  [126] Нижегородцы смогут высказать мнения о работе полиции 20 декабря
Общество

Нижегородские сельские территории получат на развитие 1,5 млрд рублей

19 декабря 2019 12:55  [88] Общество

Сельские территории Нижегородской области в 2020 году получат на развитие 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Средства выделены в рамках реализации федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий".

Из общего объема средств почти 900 млн рублей привлечены из федерального бюджета. Финансирование будет осуществляться в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий". Она начинает действовать с 2020 года и рассчитана до 2025 года.

"Для вступления в программу нами проделана большая работа. Сформирован перечень проектов комплексного развития сельских территорий, реализация которых утверждена на федеральном уровне, - сообщил Глеб Никитин. - В следующем году запланировано строительство дорог, газопроводов, водопроводов, школы, льготного жилья для специалистов в районах, также будет отремонтирован ряд социальных объектов - дом культуры, школа, детский сад".

"Участие в госпрограмме – это колоссальная возможность значительно улучшить качество жизни сельских жителей. От нашей инициативы зависит то, какие проекты по развитию сельских территорий будут реализованы в нашем регионе, поэтому важно занять активную позицию в этом вопросе", - подчеркнул Глеб Никитин. Губернатор сообщил, что правительство области совместно с органами МСУ уже приступило к формированию заявки по участию в программе на 2021 год. При этом он подчеркнул, что количество проектов комплексного развития сельских территорий будет увеличено. Это позволит привлечь больше федеральных средств.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph