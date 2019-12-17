"Нижний Новгород обладает необходимыми критериями для звания "Город трудовой доблести", - Глеб Никитин Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал постановление Законодательного собрания региона о поддержке соответствующего законопроекта.

Сегодня, 19 декабря 2019 года на заседании Законодательного собрания Нижегородской области было принято приняли постановление о поддержке проекта федерального закона "О почетном звании РФ "Город трудовой доблести". Законопроект был внесен в Госдуму РФ президентом Владимиром Путиным. Заявку на присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" планируется сформировать в максимально короткие сроки. Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, город обладает всеми необходимыми критериями, чтобы получить это звание.

"Меня неоднократно спрашивали об этом ветераны, представители предприятий и различных организаций, просто подходили жители на улицах с таким вопросом. Это показатель того, что законодательная инициатива президента России полностью соответствует запросу людей. В самом понятии "Город трудовой доблести" уже заложен глубокий смысл. Речь в годы войны шла не только о том, чтобы просто честно выполнять свои профессиональные задачи. Был необходим именно самоотверженный труд, который и продемонстрировали десятки тысяч горьковчан. За это вручались государственные награды как отдельным людям, так и целым предприятиям", - отметил глава региона.

"Заявка на присвоение Нижнему Новгороду такого звания станет первой от региона. Но в дальнейшем мы продолжим работу над заявками других городов, в частности, Дзержинска и Сарова", - добавил Глеб Никитин.

"Безусловно, мы поддерживаем этот законопроект. Мы давно занимаемся темой присвоения Нижнему Новгороду почетного звания. Наш город внес огромный вклад в Великую Победу! В годы Великой Отечественной войны Горьковская область стала арсеналом и кузницей оружия Победы: здесь были изготовлены каждый второй автомобиль, каждый третий танк, каждая четвертая пушка. Присвоение городу этого высокого звания станет отличным подарком его жителям и ветеранам к 75-летию Великой Победы и 800-летию Нижнего Новгорода", - сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.