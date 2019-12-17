Банк "Открытие" создал управление инвестиционного консультирования Бизнес

Банк "Открытие" создал управление инвестиционного консультирования (Investment Advisory). Об этом сообщает пресс-служба банка.

Новое управление департамента Private Banking возглавил Михаил Громов. Также сформирована профессиональная команда, которая займется персональным инвестиционным консультированием и формированием индивидуальных инвестиционных стратегий клиентов банка.

Новое управление обеспечит клиентам "Открытия" Private Banking широкий комплекс инвестиционного консультирования, который включает персональные консультации, определение инвестиционного риск-профиля, формирование и ведение инвестиционного портфеля, разработку индивидуальной инвестиционной стратегии.

Услуга будет предоставляться при объеме активов клиента от 60 млн. рублей.

Руководитель управления Михаил Громов будет напрямую подчиняться старшему вице-президенту, директору департамента Private Banking банка "Открытие" Виктории Денисовой.

Михаил Громов окончил МИСиС по специальности "Теоретическая физика", а затем факультет "Информационные системы в экономике" МЭСИ. Обладает более чем 20-летним опытом работы на финансовых рынках. Работал директором подразделения трейдинга зарубежными производными инструментами инвестиционной компании ИФК Солид, трейдером на рынках производных финансовых инструментов в сегментах процентных ставок, индексов, валют и товарно-сырьевых рынков в компаниях Refco Inc. и Man Financial Plc.

Михаил Громов занимался развитием бизнеса управления крупным частным капиталом (IWM,International Wealth Management) в ЗАО КБ Ситибанк. Консультировал состоятельных клиентов в HSBC Private Bank. С 2011 по 2016 годы возглавлял направление инвестиционного консультирования в Citibank Russia. С 2016 года возглавлял отдел инвестиционного консультирования в подразделениях ВТБ24 Private Banking и ВТБ Капитал Брокер. К команде группы "Открытие" присоединился в 2019 году.

В команду управления инвестиционного консультирования также вошли:

Константин Гвоздев - директор по инвестиционному консультированию. Закончил МФТИ и Российскую экономическую школу. Имеет степени магистра прикладной физики и математики. На финансовых рынках с 2003 года. Работал в области прямых инвестиций и в семейном офисе, управляя портфелями крупных клиентов. Управлял купленными активами на этапе сделок M&A, реализовывал арбитражные стратегии, осуществлял операции с опционами и фьючерсами для хеджирования и получения дополнительного дохода. Последние 8 лет работал с инвестиционными портфелями ключевых клиентов в Ситибанке и ВТБ.

Павел Шлык - директор по инвестиционному консультированию. На финансовых рынках с 2001 года. Окончил Государственный университет управления. Кандидат экономических наук. Начинал карьеру трейдером в деривативном фонде, возглавлял отдел трейдинга в крупной брокерской компании, работал сейлз-трейдером по институциональным клиентам в Deutsche Bank. Управлял хедж-фондом с активами более 500 млн. долларов в Германии. Последние 7 лет управляет портфелями крупных частных клиентов.

Игорь Калязин - директор по инвестиционному консультированию. Закончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет. На финансовых рынках более 10 лет. Имеет многолетний опыт портфельного управления крупным частным капиталом на зарубежных фондовых рынках в рамках family office, а также формирования инвестиционных рекомендаций и управления портфелями состоятельных клиентов на глобальных фондовых и долговых рынках в ВТБ Капитал, Открытие, БКС.

Кирилл Дегтярев - директор по инвестиционному консультированию. Закончил магистратуру в Queen Mary University of London по направлению "Banking and Finance" и бакалавриат в НИУ-ВШЭ по направлению "Менеджмент". К команде "Открытия" присоединился в сентябре 2016 года. До этого консультировал крупных клиентов в Сбербанке, возглавлял частный инвестиционный фонд QUMMIF в Лондоне и работал на позиции инвестиционного аналитика в Уралсиб Private Bank.

"Мы являемся одними из лидеров в сегменте Private Banking на российском банковском рынке. Чтобы сохранить и укрепить наши лидирующие позиции, необходимо предоставлять клиентам весь комплекс финансовых услуг и делать это с максимально высоким качеством. Современный "правйвет" немыслим без услуг персонального инвестиционного консультирования и создания эффективных индивидуальных инвестиционных стратегий для ключевых клиентов. Мы уверены, что появление в банке "Открытие" управления инвестиционного консультирования и профессионализм его команды позволят нам поднять качество обслуживания клиентов Private Banking на новую высоту", - сказала старший вице-президент, директор департамента Private Banking банка "Открытие" Виктория Денисова.