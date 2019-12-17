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Общество

Почти 80 законов намерены принять нижегородские депутаты в 2020 году

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Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 19 декабря утвердили план мониторинга правоприменения нормативных правовых актов региона и примерную программу нормотворческой деятельности парламента на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.

В программу вошли 79 законопроектов, направленных на решение актуальных вопросов развития области.

В законопроектов - "О соглашениях Нижегородской области об осуществлении международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей", "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Нижегородской области", "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование".

Также парламентарии рассмотрят предложения по совершенствованию областных законов. В их числе - законы "Об условиях осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Нижегородской области", "О мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области", "Об особо охраняемых природных территориях в Нижегородской области".

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