Нижегородская экспертная платформа музея Святослава Агафонова объявила детский конкурс рисунков Культура и отдых

В рамках 800-летия Нижнего Новгорода экспертная платформа музея Святослава Агафонова "Культурное наследие" объявила конкурс "Рисуют дети. Взгляд через столетие:1920-2020". Об этом сообщили организаторы.



Известно, что Святослав Агафонов был талантливым архитектором, сумевшим, сохранить для потомков уникальный памятник русской культуры - ансамбль Нижегородского кремля, который в настоящее время стал главным объектом нашей идентичности.

Уже в раннем детстве Святослав проявил способности и любовь к рисованию. Первые рисунки говорят о его знании литературы, истории и таланте рисовальщика-живописца.

Ответ на этот вопрос, что рисуют современные дети, даст конкурс детского рисунка. Особенностью конкурса является то, что его участникам предоставлена свобода в выборе темы и формы ее воплощения.

Прием работ завершается 25 декабря 2019 года. Награждение состоится в январе-феврале.

Продолжением конкурса станет выставка с одноименным названием, где рисунки юного Святослава Агафонова будут соседствовать с произведениями юных участников.

Выставка будет размещена на самых посещаемых площадках города, также планируется познакомить с рисунками жителей районных центров Нижегородской области.

Подробности по телефону 8920 259 00 03 (Ольга Михайловна Аскоченская), адрес эл.почты agafonmuzei@yandex.ru.

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