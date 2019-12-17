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Общество

Внешний вид и формат услуг обновили в центре занятости населения Нижнего Новгорода

19 декабря 2019 14:55  [405] Общество

Фото: Управление по труду и занятости населения Нижегородской области

Внешний вид и формат услуг обновили в центре занятости населения Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Нижегородская областная служба занятости является участником нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". В это связи и состоялся ребрендинг центра занятости.

В частности, центр занятости Нижнего Новгорода пережил полное обновление: от внешнего вида - до формата предоставления услуг. По словам руководителя управления по труду и занятости населения Нижегородской области Александра Силантьева, предпосылки для обновления службы занятости уже сложились.

Обновленный центр занятости будет работать по новому удобному для всех его потенциальных клиентов графику, позволяющему получить услуги в вечернее время: по вторникам - до 20:00 и по субботам до 15:00. Раньше по субботам центр не работал.

, который реализуется в стране в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина, наряду с другими 15 субъектами РФ получила возможность вовлечения в единый федеральный проект по обмену опытом в сфере занятости населения для повышения эффективности рынка труда и создания современного имиджа службы занятости населения.

Центр занятости Нижнего Новгорода пережил полное обновление: от внешнего вида - до формата предоставления услуг.

В обновленном центре занятости внедрены информационные платформы, позволяющие получить бесплатный доступ к электронным сервисам, таким как портал "Работа в России", "Портал государственных услуг Российской Федерации", "Онлайнинспеция.РФ", сети Skillsnet и другим оперативным источникам получения и передачи информации.

Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что уровень безработицы в Нижегородской области один из самых низких в стране и составляет 0,4%, в то время как показатель по РФ - 0,9%, в ПФО - 0,8%. Большую роль здесь играют центры занятости населения.

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