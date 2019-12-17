Нижегородский бюджет на 2020 год принят в окончательном чтении Экономика

Фото: Юлия Горшкова

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 19 декабря приняли во втором окончательном чтении бюджет региона на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

За принятие закона проголосовало большинство депутатов.

Главный финансовый документ на все три предстоящих года сформирован бездефицитным. Доходы и расходы областного бюджета на 2020 год составили 194,6 млрд рублей, на 2021 год – 198,1 млрд рублей, на 2022 год – 201,3 млрд рублей.

В ходе рассмотрения вопроса парламентарии приняли поправки к главному финансовому документу – по предмету первого чтения и ко второму чтению бюджета. В частности, объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета в 2020 году был увеличен более на 10,7 млрд рублей в сравнении с первоначальными прогнозами. С учетом данных изменений безвозмездные поступления из федерального бюджета в следующем году превысят 40 млрд рублей.

Расходы областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформированы в программном формате на основе 34 государственных программ Нижегородской области.

В соответствии с уставом области выдержана социальная направленность бюджета. Расходы на отрасли социальной сферы – культуру, образование, физкультуру и спорт, социальную политику, здравоохранение и др. – традиционно составят около двух третей от общего объема расходов.

Основным подходом к формированию межбюджетных отношений на 2020-2022 годы стало использование модельных бюджетов. Такая система была введена в регионе с 2019 года. Модельные бюджеты в Нижегородской области стали основным инструментом оценки недостатка средств в местных бюджетах и расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.

Всего нецелевая финансовая помощь муниципалитетам в 2020 году составит 13,9 млрд рублей. В эту сумму входят и средства на реализацию общественно-значимых проектов по результатам онлайн-голосования граждан в сумме 900 млн рублей (проект "Вам решать").