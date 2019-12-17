"ТНС энерго НН" предупреждает клиентов об участившихся случаях мошенничества при замене счетчиков Общество

В ПАО "ТНС энерго НН" от потребителей электроэнергии массово поступают акты замены приборов учета электроэнергии, у которых еще не истек срок межповерочного интервала (срок, в течение которого счетчик гарантированно показывает правильные показания).

В компании обратили внимание, что недобросовестные компании предлагают жителям заменить расчетный прибор учета и установить новый по цене выше рыночной (за 5-9 тысяч рублей).

При посещении потребителей эти компании (например, ООО "ИнфоЭнергоЦентр" и ООО "ЭнергоКонтроль-1") необоснованно сообщают жителям недостоверную информацию о том, что класс точности их счетчика не соответствует законодательству или превышает допустимую погрешность показаний, что не соответствует действительности. В полученных от таких компаний актах на замену электросчетчиков практически все приборы учета потребителей имели класс точности 2.0, что соответствует нормативным требованиям.

В "ТНС энерго НН" подчеркнули, что расчетный прибор учета до истечения межповерочного интервала и с классом точности 2.0 менять не требуется.

Демонтаж расчетного прибора учета в этих случаях также происходит с нарушением установленных законом правил - без предварительного уведомления гарантирующего поставщика о снятии пломбы со старого счетчика.

По законодательству, при отсутствии у гарантирующего поставщика заявления от потребителя на снятие пломбы в связи с заменой расчетного прибора учета, самовольное снятие пломбы расценивается как несанкционированное вмешательство в работу счетчика. Это влечет за собой штрафные санкции – потребление электроэнергии в таком случае признается безучетным, расчет платы за электроэнергию осуществляется по нормативу потребления с повышающим коэффициентом 10, что влечет начисление сумм в размере от 15 тысяч рублей и выше.

В компании напомнили, что подать заявление на снятие пломбы клиенты ПАО "ТНС энерго НН" могут на сайте компании в разделе "Напишите нам", в Едином контактном центре по тел.: (831) 233-09-70, а также при личном обращении в Центр обслуживания клиентов или мобильный офис.

Информацию о сроке межповерочного интервала электросчетчика можно узнать:

в квитанции под таблицей показаний на текущую дату,

в паспорте прибора учета,

в контактном центре по телефону 8(831)233-09-70,

в любом Центре обслуживания клиентов,

в любом мобильном офисе компании,

в Личном кабинете на сайте или мобильном приложении для Android.

Официальными исполнителями услуг по оснащению домов и квартир клиентов ПАО "ТНС энерго НН" приборами учета электроэнергии на территории Нижегородской области являются представители гарантирующего поставщика:

ПАО "МРСК Центра и Приволжья", 603950, г. Н. Новгород, ул. Рождественская, д. 33.

Тел.: (831) 431-93-59 / факс (831) 431-93-81.

ООО "Энергоконтроль", 603070, г. Н. Новгород, ул. Есенина, д.48.

Тел.: (831) 233‑20‑85 и 281‑70‑60.

ООО "Инлайф", 603051, г. Н. Новгород, ул. Метро, 19-1.

Тел.: (951) 910-1111, (831) 414-20-76.

ООО "ЭлектроСети", 603157, г. Н. Новгород, ул. Березовская, д.101, офис 14. Тел.: 8 (831) 423-76-79.

ООО "ГорЭнергоКонтроль", г. Н. Новгород, ул. Чаадаеева д. 3 "Б", оф. 210. Тел.: 8 (930) 791-07-30.

Данные компании выполняют заявки клиентов ПАО "ТНС энерго НН" на установку, замену или перенос расчетного счетчика по предварительной заявке клиента, при отсутствии счетчика или истечении срока межповерочного интервала в текущем году – по заявке гарантирующего поставщика ПАО "ТНС энерго НН".

Подробнее ознакомиться со стоимостью замены прибора учета и оставить заявку на замену счетчика можно на сайте гарантирующего поставщика, по телефону контактного центра 8(831)233-09-70, при личном обращении в Центр обслуживания клиентов или мобильный офис компании.